В Москве у стен Кремля завершился традиционный турнир по русскому хоккею на призы Святейшего Патриарха. В столицу нашей страны приехали лучшие детские команды из разных регионов.

Напомним, что за семь прошедших лет Кубок Патриарха доставался пяти командам - "Сибсельмашу", "Енисею", "Ерофею" и еще по два раза "Уральскому Трубнику" и "Кузбассу".

В этот раз у трофея появился новый обладатель и впервые за всю историю проведения турнира главный приз остался в Москве. Самыми удачливыми оказались игроки из команды "Крылатское". Как сообщили в пресс-службе Федерации хоккея с мячом России, в обойме тренера Дениса Лебедева, которому весь турнир активно "ассистировал" 7-кратный чемпион мира Евгений Иванушкин, оказалось много талантливых и индивидуально сильных хоккеистов, но главное - на льду была настоящая команда, в которой забивали и Меликов, и Плотников, и Комаров, и Иванушкин-младший. "Нальем в кубок сока и будем праздновать, - улыбался после уверенной победы в финале над хабаровским "Ерофеем" (6:3) Иванушкин-старший, унося трофей в раздевалку. - Не каждому в жизни удается побывать на Красной площади, а мальчишкам повезло здесь сыграть и выиграть!"

Глава международной Федерации бенди и Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник сообщил журналистам, что уверен, что такие турниры закладывают чувство патриотизма и сообщил, что в дальнейшем планируется сделать Кубок международным.

С Борисом Ивановичем были солидарны и легенды нашего хоккея с мячом - Николай Дураков и Михаил Осинцев, которые с удовольствием наблюдали за матчами турнира и давали советы юным игрокам.

Разумеется, по итогам турнира были названы и имена самых отличившихся. Лучшим вратарем признан Никита Степанов (Маяк, Краснотурьинск); Лучший защитник - Владислав Грибков (СШОР-1, Сыктывкар); Лучший нападающий - Кирилл Катилов (Кузбасс, Кемерово); Лучший бомбардир - Григорий Харионовский (СШОР-1, Сыктывкар); Лучший игрок - Илья Комаров (Крылатское, Москва); Самый юный игрок - Александр Стрельцов (Медведь, Ярославль); "Приз зрительских симпатий" - Ариана Ялбакова (Чарас, Усть-Кан).