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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трансформация 2.0

В столице появится новая премия для предпринимателей
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7500 (37)
В Москве может появиться специальная премия для бизнесменов, переживших крупные неудачи, а затем с нуля создавших успешные проекты. Идея поощрять предпринимателей, сумевших героически вернуться в бизнес, прозвучала вчера на форуме "Трансформация 2. Выход за рубеж".
Сергей Собянин: В Москве больше перспектив, чем в других городах. Это единственное, что удерживает бизнес. Фото: Сергей Михеев/РГ Сергей Собянин: В Москве больше перспектив, чем в других городах. Это единственное, что удерживает бизнес. Фото: Сергей Михеев/РГ
Сергей Собянин: В Москве больше перспектив, чем в других городах. Это единственное, что удерживает бизнес. Фото: Сергей Михеев/РГ

Около 20 тысяч человек посетили форум осенью прошлого года. Тогда Москва впервые увидела "Трансформацию". В этот раз организаторы ожидают чуть больше участников - по их оценкам, спорткомплекс "Олимпийский" за два дня соберет примерно 30 тысяч предпринимателей, стартаперов и топ-менеджеров. Их ждут тренинги, семинары, презентации. Все они объединены главной темой - развитием экспорта, поэтому принципам ведения бизнеса за границей посвящена весомая часть программы. Своими советами и опытом с начинающими и уже состоявшимися бизнесменами делятся именитые эксперты. В их числе, например, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Московских бизнесменов освободят от налога на движимое имущество

Открыл форум вчера мэр Москвы Сергей Собянин. Прямо на сцене он дал небольшое интервью известному инвестору Оскару Хартманну. Предпринимателей мэр назвал людьми, "создающими будущее города". Их в Москве - 800 тысяч. "Говорят, в Москву каждый год устремляются сотни тысяч людей. Такого нет! К нам приезжают десятки тысяч, - заметил Собянин. - Очень важно, чтобы эти люди не уезжали из города, а оставались здесь и создавали свой бизнес. Здесь больше перспектив, чем в других городах. Это единственное, что удерживает бизнес".

За полчаса до интервью мэр пообщался с молодыми бизнесменами. Многие из них участвовали в прошлогоднем форуме. Одни нашли там своих будущих партнеров и инвесторов, вторые изменили стратегию. Есть, и те, кому знаний с прошлогоднего форума не хватило. Говорят, за 40-50 минут спикер разве что успевает презентовать себя и свою компанию. Участники форума предложили либо выделять больше времени на образовательную программу, либо проводить "Трансформацию" чаще раза в год. Мэр обещал над этим подумать.

Кстати

Более 5 тысяч школьников собрались на IV городской форум кадетского образования в Государственном Кремлевском дворце. Благодарности мэра Сергея Собянина здесь получили лучшие воспитатели-наставники: Евгений Епихин, Олег Метельский и Юрий Родненко.

Москва - один из лидеров кадетского движения, подчеркнул Собянин. Поэтому именно в столице каждый год проходит форум, в котором участвуют и дети, и действующие военные, и ветераны - Герои Советского Союза. Главные герои торжества - воспитанники профильных классов столичных школ. Они углубленно изучают историю, проявляют себя в бальных танцах и спорте. Каждый школьник-кадет - первоклассный стрелок, его выправка - как у военного. "Форма обязывает выглядеть солидней, - объясняют ребята. - А помогают уроки строевой подготовки".

Фото: РГ
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Судя по родительскому ажиотажу вокруг зачисления именно в кадетские классы, знаковое для России движение возрождается. "Москва помнит имена выдающихся воспитанников кадетских корпусов, вписавших свои имена в историю нашей Отчизны, - сказал Собянин. - Среди них - фельдмаршал Михаил Кутузов, адмирал Федор Ушаков, первый летчик-ас Петр Нестеров и генерал Дмитрий Карбышев".

Глава города также поздравил всех участников форума с наступающим Днем защитника Отечества. Мэр отметил: это праздник не только для военных, но и для будущих солдат и офицеров - немало школьников-кадетов пойдут именно по этой стезе. Собянин передал поздравления и родным тех защитников, которые не могут участвовать в торжествах, так как несут службу на боевом посту.

Подготовил Сергей Бабкин

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