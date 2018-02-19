В столице появится новая премия для предпринимателей

В Москве может появиться специальная премия для бизнесменов, переживших крупные неудачи, а затем с нуля создавших успешные проекты. Идея поощрять предпринимателей, сумевших героически вернуться в бизнес, прозвучала вчера на форуме "Трансформация 2. Выход за рубеж".

Сергей Собянин: В Москве больше перспектив, чем в других городах. Это единственное, что удерживает бизнес. Фото: Сергей Михеев/РГ

Около 20 тысяч человек посетили форум осенью прошлого года. Тогда Москва впервые увидела "Трансформацию". В этот раз организаторы ожидают чуть больше участников - по их оценкам, спорткомплекс "Олимпийский" за два дня соберет примерно 30 тысяч предпринимателей, стартаперов и топ-менеджеров. Их ждут тренинги, семинары, презентации. Все они объединены главной темой - развитием экспорта, поэтому принципам ведения бизнеса за границей посвящена весомая часть программы. Своими советами и опытом с начинающими и уже состоявшимися бизнесменами делятся именитые эксперты. В их числе, например, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Открыл форум вчера мэр Москвы Сергей Собянин. Прямо на сцене он дал небольшое интервью известному инвестору Оскару Хартманну. Предпринимателей мэр назвал людьми, "создающими будущее города". Их в Москве - 800 тысяч. "Говорят, в Москву каждый год устремляются сотни тысяч людей. Такого нет! К нам приезжают десятки тысяч, - заметил Собянин. - Очень важно, чтобы эти люди не уезжали из города, а оставались здесь и создавали свой бизнес. Здесь больше перспектив, чем в других городах. Это единственное, что удерживает бизнес".

За полчаса до интервью мэр пообщался с молодыми бизнесменами. Многие из них участвовали в прошлогоднем форуме. Одни нашли там своих будущих партнеров и инвесторов, вторые изменили стратегию. Есть, и те, кому знаний с прошлогоднего форума не хватило. Говорят, за 40-50 минут спикер разве что успевает презентовать себя и свою компанию. Участники форума предложили либо выделять больше времени на образовательную программу, либо проводить "Трансформацию" чаще раза в год. Мэр обещал над этим подумать.

Кстати

Более 5 тысяч школьников собрались на IV городской форум кадетского образования в Государственном Кремлевском дворце. Благодарности мэра Сергея Собянина здесь получили лучшие воспитатели-наставники: Евгений Епихин, Олег Метельский и Юрий Родненко.

Москва - один из лидеров кадетского движения, подчеркнул Собянин. Поэтому именно в столице каждый год проходит форум, в котором участвуют и дети, и действующие военные, и ветераны - Герои Советского Союза. Главные герои торжества - воспитанники профильных классов столичных школ. Они углубленно изучают историю, проявляют себя в бальных танцах и спорте. Каждый школьник-кадет - первоклассный стрелок, его выправка - как у военного. "Форма обязывает выглядеть солидней, - объясняют ребята. - А помогают уроки строевой подготовки".

Судя по родительскому ажиотажу вокруг зачисления именно в кадетские классы, знаковое для России движение возрождается. "Москва помнит имена выдающихся воспитанников кадетских корпусов, вписавших свои имена в историю нашей Отчизны, - сказал Собянин. - Среди них - фельдмаршал Михаил Кутузов, адмирал Федор Ушаков, первый летчик-ас Петр Нестеров и генерал Дмитрий Карбышев".

Глава города также поздравил всех участников форума с наступающим Днем защитника Отечества. Мэр отметил: это праздник не только для военных, но и для будущих солдат и офицеров - немало школьников-кадетов пойдут именно по этой стезе. Собянин передал поздравления и родным тех защитников, которые не могут участвовать в торжествах, так как несут службу на боевом посту.

Подготовил Сергей Бабкин