В Волоколамске на Масленицу раздавали кроликов

В Подмосковье в выходные завершилось празднование масленицы. Именно сюда - подальше от столичного шума и слякоти - устремились толпы жителей мегаполиса, чтобы насладиться дымком костра и ароматом блинов. Ажиотаж оказался настолько велик, что организаторам ряда мероприятий пришлось даже ограничить наплыв москвичей на праздничные лесные поляны.

Например, устроители популярной среди студенческой молодежи и иностранных гостей Бакшевской масленицы, которая проводится в разных местах области более 30 лет подряд, в очередной раз сменили место дислокации. Если в прошлом году она проходила на западе региона, где-то за Истрой, то на этот раз перехала на восток. Попасть на нее можно было совершенно бесплатно, однако по предварительной заявке и приглашению с точными координатами, рассылаемому по электронной почте. До поляны со снежной крепостью ее участникам идти от железнодорожной станции 5,5 километра по узкой лесной тропе. Поэтому гостей предупредили: ехать придется исключительно общественным транспортом - на машине не добраться. Вернее, поставить ее просто негде. И маленьких детей с собой лучше не брать - для них дальняя поездка будет тяжелой. Приехавших в лесу поджидала гигантская снежная крепость, построенная энтузиастами и фольклористы в традиционных древнерусских одеждах.

На похожую по формату Копнинскую масленицу - с крепостью и боями стенка-на-стенку, которая проводится в Сергиево-Посадском районе, попасть тоже оказалось непросто. Для этого надо было получить одобрение от администраторов группы в социальной сети Вконтакте.

А в Волоколамске в воскресенье проводили уличный конкурс "Самое красивое чучело Масленицы”. Около десятка гигантских соломенных кукол выставили напоказ возле памятника Ленину в самом центре города. Автора лучшего чучела наградили цветным светодидным телевизором российской сборки. Саму соломенную победительницу удостоили чести предать публично огню на радость местной детворе. Звали ее Лама Оладьевна Солнцева, о чем сообщала соответствующая табличка на груди. Из головы символа грядущей весны торчали хворостины. Серебряному финалисту, местному любителю-кукольнику вручили в качестве приза живого кролика. Ушастыми животными, как выяснилось, праздник обеспечивали местные спонсоры, которые щедро выдали по зверушке победителям еще сразу нескольких веселых конкурсов, в том числе и детских.