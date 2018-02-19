В Воронеже вынесен приговор по делу об убийстве медведем человека

Суд в Воронежской области вынес приговор по резонансному делу о гибели человека от нападения медведя, сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Напомним, эта история произошла в райцентре Семилуки. Житель этого городка устроил у себя дома небольшой частный зоопарк. Изначально в его коллекции были птицы и пятнистый олень. Затем хозяин зверинца добавил к ним медведя, посадив его в вольер из металлической арматуры и досок. Утром 15 октября 2017 года зверь выбил несколько досок, выбрался на свободу и направился на соседский огород, где напал на 86-летнего пенсионера. Мужчина погиб. Владелец зоопарка попытался загнать медведя обратно в клетку, но получил тяжелые травмы, с которыми был госпитализирован.

Разгуливавшее по улицам опасное животное в итоге застрелили полицейские. А выписавшийся из больницы хозяин зверинца стал фигурантом уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшем смерть человек (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ).

- На предварительном следствии предприниматель частично признал себя виновным. Вместе с тем следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить его полностью, - рассказал руководитель следственного отдела по городу Семилуки Дмитрий Мальцев.

Суд признал мужчину виновным и приговорил к полутора годам колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в течение 10 дней.