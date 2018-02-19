Помощника главы Якутии сняли с самолета из-за конфликта с экипажем

Помощник главы Республики Саха (Якутия) Евгений Шигалов снят с рейса Москва-Якутск из-за конфликта с экипажем самолета, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел на борту самолета в Шереметьево.

- Пассажир бизнес-класса Шигалов на просьбу члена экипажа показать посадочный талон отреагировал нецензурной бранью, а затем попытался зайти в кабину пилотов. После замечания командира воздушного судна пассажир оставил эти попытки, а затем был снят с борта сотрудниками полиции, - рассказал собеседник агентства.

Свою версию произошедшего на борту авиалайнера представил глава Якутии Егор Борисов, которого и сопровождал помощник.

- Поводом для инцидента послужило то, что после регистрации сотрудники аэропорта забыли передать нам с супругой посадочные талоны, их принесли чуть позже с извинениями. Но этого времени стюардессе хватило, чтобы создать напряженность и без всяких оснований снять с рейса моего помощника, - написал чиновник в Instagram.

Борисов поручил своему аппарату дать юридическую оценку произошедшему на борту самолета и при необходимости подготовить судебный иск.

Комментарий пресс-службы ПАО "Аэрофлот":

По ситуации на борту рейса SU 1750 Шереметьево - Якутск 16 февраля сообщаем следующее. Пассажиры Е. Борисов, П. Борисова и Е. Шигапов пришли на посадку последними с большим количеством пакетов Duty free и ручной клади. На просьбу старшего бортпроводника предъявить посадочные талоны в категоричной форме сделать это отказались, выражали крайнее возмущение правилами авиакомпании, словесно оскорбляли бортпроводников и негативно высказывались об авиакомпании. При этом пассажиры предъявляли свои служебные удостоверения. Далее Е. Шигапов попытался самовольно проникнуть в кабину пилотов, на замечания и требования членов экипажа не реагировал. По решению командира воздушного судна пассажир был снят с данного рейса и передан полиции. Задержка рейса составила более 1 часа. В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении пассажира Е. Шигапова к ответственности по ст. 11.17 КоАП РФ. "Аэрофлот" располагает свидетельскими показаниями пассажиров.