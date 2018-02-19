В Якутии успокоили испугавшегося 60-градусных морозов Ди Каприо

В Якутии успокоили актера Леонардо Ди Каприо, опубликовавшего накануне в своем Instagram пост, посвященный селу Оймякон - самому холодному из постоянно обитаемых мест на Земле.
Напомним, голливудский актер написал в соцсети, что на днях в населенном пункте ударил 62-градусный мороз, которого, согласно источникам Ди Каприо, не наблюдалось уже пятнадцать лет.
В связи с чем звезда опасается, что "изменение климата может угрожать жизни людей и укладу их общества".
Recently, thermometers broke when temperatures reached near-record in the Siberian village of #Oymyakon (Republic of Sakha), known as the coldest inhabited place on Earth. The estimated temperature that night was around -62℃ (-111.6°F). Locals said they haven't recorded such levels in the past 15 years. #climatechange is posing a real threat to local people's lives and life structures, changing the soils, the fauna and the flora. Footage: from documentary "Oymyakon" by Dominik Bari, Felipe Paiva, Petr Vinokurov
По словам начальника отдела прогнозов Якутского УГМС Александра Аржакова, такие холода в регионе вовсе не аномалия, а норма. Более того, в последние десятилетия тут фиксируются более теплые зимы, чем раньше.
Так, например, сейчас в Якутии температура до пяти градусов выше нормы для февраля.
Что касается изменения климата, то его специалисты наблюдают ежегодно с 1980-х годов, передает РИА Новости.
Также Александр Аржаков отметил, что пока в Оймяконе самая низкая температура в 2018 году регистрировалась во второй половине января и составила минус 60 градусов.