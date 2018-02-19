В Якутии успокоили испугавшегося 60-градусных морозов Ди Каприо

В Якутии успокоили актера Леонардо Ди Каприо, опубликовавшего накануне в своем Instagram пост, посвященный селу Оймякон - самому холодному из постоянно обитаемых мест на Земле.

Напомним, голливудский актер написал в соцсети, что на днях в населенном пункте ударил 62-градусный мороз, которого, согласно источникам Ди Каприо, не наблюдалось уже пятнадцать лет.

В связи с чем звезда опасается, что "изменение климата может угрожать жизни людей и укладу их общества".

По словам начальника отдела прогнозов Якутского УГМС Александра Аржакова, такие холода в регионе вовсе не аномалия, а норма. Более того, в последние десятилетия тут фиксируются более теплые зимы, чем раньше.

Так, например, сейчас в Якутии температура до пяти градусов выше нормы для февраля.

Что касается изменения климата, то его специалисты наблюдают ежегодно с 1980-х годов, передает РИА Новости.

Также Александр Аржаков отметил, что пока в Оймяконе самая низкая температура в 2018 году регистрировалась во второй половине января и составила минус 60 градусов.