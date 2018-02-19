В России впервые расплатились фальшивой купюрой в 2000 рублей

В Амурской области возбуждено первое в России уголовное дело о подделке банкноты достоинством в две тысячи рублей, сообщила региональная прокуратура.

Фальшивку 8 февраля обнаружил оператор автозаправки в Ивановском районе, расплатился ею неустановленный пока мужчина. Исследование показало, что купюра напечатана не Гознаком, а на струйном принтере.

Уголовное дело возбуждено по статье 186 УК РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг).

Максимальное наказание по этой статье - восемь лет лишения свободы и крупный штраф, напомнили в прокуратуре.