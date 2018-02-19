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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии задержали убийцу старушки-процентщицы

Текст: Гульназира Ишбердина (Уфа)

В Башкирии житель Белорецка, подозреваемый в убийстве пенсионерки-процентщицы, задержан полицией. После совершения преступления молодой человек несколько недель скрывался за границей, но потом все же вернулся домой.

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- По версии следствия, 25-летний белоречанин пришел в дом к 75-летней местной жительнице попросить деньги в долг. Женщина до этого одалживала денежные средства под проценты своим знакомым, но молодому человеку отказала. После чего мужчина задушил пенсионерку и скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ.

Вину обвиняемый не признал. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

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