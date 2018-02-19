В Башкирии задержали убийцу старушки-процентщицы

В Башкирии житель Белорецка, подозреваемый в убийстве пенсионерки-процентщицы, задержан полицией. После совершения преступления молодой человек несколько недель скрывался за границей, но потом все же вернулся домой.

- По версии следствия, 25-летний белоречанин пришел в дом к 75-летней местной жительнице попросить деньги в долг. Женщина до этого одалживала денежные средства под проценты своим знакомым, но молодому человеку отказала. После чего мужчина задушил пенсионерку и скрылся с места происшествия, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета РБ.

Вину обвиняемый не признал. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.