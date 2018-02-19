Осужденный новосибирец Алексей Богданов, отбывая срок, перенес операцию на позвоночнике. Сейчас он в тяжелом состоянии: сильные боли не дают ему стоять дольше двух секунд, и сидеть (в буквальном, а не в переносном смысле) он тоже не может.

Комиссия, которая обследовала Алексея в лечебно-исправительном учреждении N 10, поставила ему диагноз, который входит в перечень препятствующих отбыванию наказания. Казалось бы, Алексея должны освободить, но он продолжает, как живая посылка, мотаться между колонией для больных и просто колонией, где не выходит за пределы медсанчасти и затем снова отправляется в лечебно-исправительное учреждение.

О странностях этого челночного маршрута для больного (между лечебным тюремным заведением и ИК как минимум 400 километров, к поезду Алексея носят на носилках) "РГ" рассказала супруга осужденного Светлана.

Алексей Богданов прошел медицинское освидетельствование в ЛИУ-10 еще 22 ноября прошлого года, затем вопрос о его освобождении по состоянию здоровья должен был рассмотреть суд - заседание было назначено на пятое декабря. Но, по словам Светланы, оно так и не состоялось до сих пор: за два дня до заседания осужденного перевели из одного учреждения в другое, документы переслали в другой суд вслед за ним, и пока они не смогли пересечься в одной точке.

Что касается самого медицинского заключения, то оно удивляет не менее. В нем указан один из диагнозов Алексея - "полинейропатия". Это поражение центральной нервной системы. Заболевание входит в перечень препятствующих отбыванию наказания и записано там одним словом, без каких-либо указаний на степени, стадии, последствия и др. Перечень учрежден постановлением правительства РФ, никакое ведомство не вправе корректировать его какими-то своими инструкциями. Однако, указав этот диагноз, члены комиссии делают вывод: заболеваний, препятствующих отбыванию наказания, у Алексея нет.

В чем тут секрет, стало ясно из ответа на запрос, который "РГ" направила в ГУФСИН России по Новосибирской области. Цитируем ответ, подписанный первым заместителем начальника В. Ю. Щербой. "В вашем запросе указан диагноз Богданова "полинейропатия", данный диагноз не входит в Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. Возможно, вы имели в виду диагноз "полиневропатия", указанный в части VI пункта 29 постановления правительства РФ от 19.05.2017 N 598. У осужденного Богданова диагноз "полиневропатия" не установлен".

На такой "блестящий" ответ мы даже, честно сказать, не рассчитывали. "Полинейропатия" и "полиневропатия" - это два варианта написания названия одной и той же болезни. Это подтвердит любой врач. И как минимум пятеро неврологов сказали об этом "РГ" - "полинеВропатия" несколько устаревший вариант, сейчас чаще употребляют "полинеЙропатия", но суть от этого не меняется, в основе слова один латинский корень. Кстати, одним из собеседников "РГ" был профессор Борис Доронин, заведующий кафедрой неврологии Новосибирского государственного медицинского университета. Заявив, что "полинейропатия" и "полиневропатия" - это одно и то же.

Некоторые советовали корреспонденту "РГ"... не вмешиваться в дела тюремных врачей. Мол, мало ли какие у них могут быть причины... Однако при всем уважении к ним мы не будем следовать их совету. Над попытками ГУФСИН упереться в букву можно было бы долго иронизировать, вот только за этим крючкотворством стоит человеческая жизнь. Нельзя плевать на закон и позволять делать это другим. Какие бы ни были у них "причины", резоны и мотивы. И где бы это ни происходило, в том числе за колючей проволокой.

P. S. Заключение медкомиссии адвокат Алексея Яна Мигачева обжаловала в административном порядке, заседание Новосибирского районного суда состоится пятого марта. По данным защитника, результаты медицинских освидетельствований в ЛИУ-10 обжалуются не впервые.