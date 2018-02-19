Расстрел прихожан у храма в Кизляре был заранее спланирован

В понедельник с раннего утра жители Кизляра несут цветы к месту трагедии на территории храма. Прибывший в город епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам провел в соборе панихиду по погибшим. Трагедия произошла в Прощеное воскресенье, когда прихожане стали выходить на улицу после богослужения в храме Георгия Победоносца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек, держа в руках ружье, идет по улице и заходит во двор храма. В этот момент раздаются выстрелы. "Когда началась стрельба, в храме находились несколько десятков человек. Мы быстро закрыли двери, чтобы стрелявший не зашел внутрь", - вспоминает настоятель храма Павел Каликин.
Быстрые действия служителей и прихожан позволили спасти жизнь многих людей. Преступник хотел проникнуть внутрь и устроить там стрельбу. Увидев закрытые двери, он стал палить по окнам. В этот момент подъехала полиция. В завязавшейся перестрелке бандита уничтожили.
Жертвами стрелка стали пятеро ни в чем не повинных женщин. Четверо погибли сразу, одна впоследствии скончалась на операционном столе.
Четверых раненых доставили в больницу. Среди них - сотрудник полиции и боец Росгвардии. Еще две женщины находятся в реанимации. Как рассказал главврач Кизлярской больницы Ибрагим Алиев, тяжесть ран обусловлена тем, что преступник стрелял картечью.
Как проинформировали в минздраве республики, в состоянии готовности находится спецборт, который в случае необходимости отвезет пострадавших в Москву.
Уничтоженный бандит опознан как уроженец села Кидеро Цунтинского района Дагестана 22-летний Халил Халилов. При нем обнаружен также нож, который, по всей вероятности, он намеревался использовать, если закончатся патроны.
По версии правоохранителей, Халилов не входил в списки стоящих на учете участников экстремистских организаций и участников незаконных вооруженных формирований. Источник в спецслужбах рассказал "РГ", что молодой человек, скорее всего, являлся членом "спящей ячейки" .
В его мобильном телефоне обнаружено видеообращение, где содержится призыв совершать террористические атаки. Это позволяет предположить, что нападение на кизлярский храм было спланировано заранее.
Одна из погибших при нападении на храм - врач-кардиолог Кизлярской районной больницы, заслуженный врач Дагестана Людмила Щербакова, отдавшая здравоохранению более сорока лет. "Она наверняка лечила родственников этого урода", - написал в комментариях в соцсетях один из жителей республики.
Еще одна погибшая - Вера Маргунова, являлась председателем Совета ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда Кизлярского района.
В адрес жителей Кизляра продолжают поступать слова поддержки. Свои соболезнования выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин предложил ответить на ненависть "сплочением и чувством братства".
"Преступник не является мусульманином или христианином. Он не имеет отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнет на жизнь ни в чем не повинных людей. Те, кто были с ним связаны, заслуживают такого же сурового наказания", - написал на свой странице ВКонтакте глава Чечни Рамзан Кадыров.