Расстрел прихожан у храма в Кизляре был заранее спланирован

В понедельник председатель правительства Дагестана Артем Здунов подписал распоряжение об оказании материальной помощи пострадавшим от вооруженного нападения. Семьи погибших получат по 500 тысяч рублей. Получившим ранения тяжелой степени тяжести выделят 250 тысяч рублей, средней степени тяжести - 150 тысяч рублей и по 100 тысяч рублей получат те, чьи ранения оцениваются как легкой степени тяжести.

В понедельник с раннего утра жители Кизляра несут цветы к месту трагедии на территории храма. Прибывший в город епископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам провел в соборе панихиду по погибшим. Трагедия произошла в Прощеное воскресенье, когда прихожане стали выходить на улицу после богослужения в храме Георгия Победоносца. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как молодой человек, держа в руках ружье, идет по улице и заходит во двор храма. В этот момент раздаются выстрелы. "Когда началась стрельба, в храме находились несколько десятков человек. Мы быстро закрыли двери, чтобы стрелявший не зашел внутрь", - вспоминает настоятель храма Павел Каликин.

Быстрые действия служителей и прихожан позволили спасти жизнь многих людей. Преступник хотел проникнуть внутрь и устроить там стрельбу. Увидев закрытые двери, он стал палить по окнам. В этот момент подъехала полиция. В завязавшейся перестрелке бандита уничтожили.

Жертвами стрелка стали пятеро ни в чем не повинных женщин. Четверо погибли сразу, одна впоследствии скончалась на операционном столе.

Четверых раненых доставили в больницу. Среди них - сотрудник полиции и боец Росгвардии. Еще две женщины находятся в реанимации. Как рассказал главврач Кизлярской больницы Ибрагим Алиев, тяжесть ран обусловлена тем, что преступник стрелял картечью.

Как проинформировали в минздраве республики, в состоянии готовности находится спецборт, который в случае необходимости отвезет пострадавших в Москву.

Уничтоженный бандит опознан как уроженец села Кидеро Цунтинского района Дагестана 22-летний Халил Халилов. При нем обнаружен также нож, который, по всей вероятности, он намеревался использовать, если закончатся патроны.

По версии правоохранителей, Халилов не входил в списки стоящих на учете участников экстремистских организаций и участников незаконных вооруженных формирований. Источник в спецслужбах рассказал "РГ", что молодой человек, скорее всего, являлся членом "спящей ячейки" .

В его мобильном телефоне обнаружено видеообращение, где содержится призыв совершать террористические атаки. Это позволяет предположить, что нападение на кизлярский храм было спланировано заранее.

Одна из погибших при нападении на храм - врач-кардиолог Кизлярской районной больницы, заслуженный врач Дагестана Людмила Щербакова, отдавшая здравоохранению более сорока лет. "Она наверняка лечила родственников этого урода", - написал в комментариях в соцсетях один из жителей республики.

Еще одна погибшая - Вера Маргунова, являлась председателем Совета ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда Кизлярского района.

В адрес жителей Кизляра продолжают поступать слова поддержки. Свои соболезнования выразил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Председатель Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин предложил ответить на ненависть "сплочением и чувством братства".

"Преступник не является мусульманином или христианином. Он не имеет отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнет на жизнь ни в чем не повинных людей. Те, кто были с ним связаны, заслуживают такого же сурового наказания", - написал на свой странице ВКонтакте глава Чечни Рамзан Кадыров.