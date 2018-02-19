СК назвал теракт одной из версий нападения на прихожан храма в Кизляре

В Следственном комитете России рассказали о ходе расследования громкого преступления - вооруженного нападения жителя Дагестана на прихожан храма в городе Кизляре. В настоящее время действия нападавшего квалифицированы по нескольким составам - части 2 статьи 105, части 3 статьи 30, статье 317 Уголовного кодекса РФ (убийство и покушение на убийство двух и более лиц; посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

По версии следствия, в минувшее воскресенье 23-летний молодой человек, находясь возле одного из православных храмов в Кизляре, открыл стрельбу по находвишимся там женщинам. В результате четыре женщины погибли, три пострадали и в тяжелом состоянии были доставлены в больницу, где позже одна из пострадавших скончалась. Более того при попытке задержания, уточнили в СК РФ, преступник ранил двух сотрудников правоохранительных органов. В ходе ответного огня он был уничтожен.

По словам официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко, следователи, ведущие расследование, в настоящее время устанавливают мотивы злоумышленника. При этом отрабатываются все возможные версии, среди которых и совершение террористического акта, добавила она.