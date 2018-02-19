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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Экспедиция "От Балтики до Арктики" доехала до Тихвина

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Участники автоэкспедиции "От Балтики до Арктики", организованной "Российской газетой" и информационным агентством БНК, добрались до Тихвина - первой точки маршрута. На встречу с путешественниками к стеле "Город воинской славы" пришли сотни горожан.
Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК
Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНК

- Мы следили за вашей экспедиций в соцсетях. Как увидели сообщение, что вы скоро прибудете, сразу отправились встречать, - говорит жительница Тихвина Юлия Галичкина.

Фото: Николай Гонтарь/ РГ
Экспедиция "От Балтики до Арктики" стартовала из Петербурга

Юлия пришла на встречу вместе с сыном Дмитрием, ему хотелось познакомиться с настоящими путешественниками. А представителей городского сообщества автомобилистов интересовали техническое устройство машин и особенности их подготовки к арктической экспедиции.

Маршрут путешествия секретом не является. Хештег "От Балтики до Арктики" стремительно набирает популярность в интернете, информацию об автоэкспедиции на участке от Петербурга до Тихвина посмотрело более 145 тысяч пользователей социальных сетей.

Во время селфи-сессии участники подарили тихвинцам свежие выпуски журнала "Родина".

Также путешественники встретились с юными борцами из спортклуба "Богатырь" и активистами из волонтерского объединения школы №9 Тихвина.

- Сейчас россияне лучше знают города зарубежья, чем свою собственную страну. Многие никогда не были в Тихвине или, скажем, в Вологде или Тотьме. Цель экспедиции -  рассказать о нашей необъятной стране, о настоящем Севере и его лучших людях, - отметила директор Северо-Западного филиала "Российской газеты" Анжелика Гурская.

Фото: Предоставлено агентством БНК
Участников экспедиции "От Балтики до Арктики" защитят коми-обереги

В каждом регионе участники будут посещать местные  музеи и рассказывать об уникальных экспонатах в их запасниках. Так, в Вологодском музее-заповеднике путешественникам покажут позвонок кита с выгравированными на нем библейскими сюжетами. А в Сыктывкаре участники смогут увидеть самую древнюю в мире лыжу. Согласно оценкам экспертов Эрмитажа, этому артефакту не менее восьми тысяч лет.

По словам главного редактора БНК Алексея Лазарева, многие экспонаты из малых музеев еще не исследованы, более того, зачастую об их существовании не знают даже узкопрофильные специалисты. Автоэкспедиция дает возможность рассказать о скрытых сокровищах малых городов.

Напомним, экспедиция стартовала сегодня от Петропавловской крепости. Сигналом к началу путешествия стал полуденный выстрел из пушки с Нарышкина бастиона.

За восемь дней колонна из четырех автомобилей преодолеет более шести тысяч километров. Маршрут пройдет через города, поселки и деревни Ленинградской, Вологодской, Архангельской областей, республики Коми и Ненецкого автономного округа. За рулем головного автомобиля известный гонщик Антон Мельников, обладатель Кубка России, победитель ралли-марафона "Великий шелковый путь" серии "Дакар". Как признался сам Антон, наиболее сложным участком станет зимник от Усинска до Нарьян-Мара.

Тихвинским школьникам этот термин не знаком, ведь зимников в средних широтах не обустраивают.

Фото: Предоставлено фотослужбой информационного агентства БНКоми
Автоэкспедицию "От Балтики до Арктики" поведет знаменитый гонщик

- Между Усинском и Нарьян-Маром дорога только строится, летом здесь сплошные болота и сообщения нет никакого. Но зимой, когда болота замерзают, участки заливают водой и формируют зимник - ровную ледяную дорогу, и именно она связывает целый регион с Большой Землей, - рассказал Антон Мельников. Истории о далеких краях и скрытых сокровищах школьники слушали, затаив дыхание.

- Я даже не думал, что может быть так интересно, - признался после встречи один из старшеклассников.

Путешественники, конечно же, посетили главную достопримечательность города - Тихвинский Богородичный Успенский монастырь. Экспедицию благословил иеромонах отец Венедикт.

Сейчас путешественники направляется в Вологду. В город, славный своими палисадами, маслом и кружевом, путешественники прибудут после полуночи.

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