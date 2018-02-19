Известная певица рассказала, зачем стала чиновником в Крыму

Заслуженная артистка России и звезда советской эстрады Валентина Легкоступова, назначенная на должность начальника отдела по вопросам культуры администрации Феодосии, намерена вдохнуть новую жизнь в культурную сферу крымского курорта. Об этом она рассказала в интервью радио "Спутник в Крыму".

Исполнительнца хитов 1990-х "Ягода малина" и "Капля в море" выиграла конкурс на замещение вакантной должности начальника отдела культуры администрации Феодосии и в минувшую пятницу приступила к исполнению обязанностей. У Валентины Легкоступовой масса идей, как сделать культурную жизнь курортного города более яркой и насыщенной.

- Сейчас проводятся некоторые кадровые изменения в отделе культуры, - рассказала она. - Задумок много, но пока я делаю первые шаги в этой должности, изучаю, что происходит вокруг, работаю по 18 часов, в первую очередь - над собой. Пока это достаточно мало изученный для меня пласт, я - перфекционист, которому нужно досконально знать тот вопрос, которым занимаюсь. Это не только фестивали и конкурсы, это настоящая муниципальная работа. Хочу все знать. Я очень серьезно к этому отношусь, работа трудная, но она во благо.

Легкоступова опровергла распространившиеся в СМИ слухи о ее втором гражданстве Испании, с которым она по законодательству РФ не имела бы право участвовать в конкурсе на замещение вакантной должности. В Испании певица владела недвижимостью, но сейчас она решила поселиться в Крыму, где провела свое детство - с трех до 19 лет.

- Феодосия - моя малая Родина, и абсолютно закономерно с огромным профессиональным, жизненным опытом принести пользу своему родному, любимому городу, - рассказала Легкоступова. - Это была моя инициатива. Я поставила перед собой цель - реализовать свои амбиции и потребности послужить своему родному городу и народу.

Отметим, что Валентина Легкоступова окончила в Феодосии среднюю школу, а потом - Симферопольское музыкальное училище по классу скрипки и московский Государственный институт имени Гнесиных.