В рейтинге самых популярных у путешественников российских регионов по итогам 2017 года три первые строчки заняли Краснодарский край, Московская область и Республика Крым. Причем, по данным составителей - специалистов аналитического агентства "ТурСтат", в прошедшем году поездки по стране совершили на три процента больше наших соотечественников, чем в 2016-м.

Как выяснилось, в эту аналитику не включены Москва (более 21 миллиона туристов в 2017 году) и Санкт-Петербург (7,5 миллиона туристов в 2017 году).

- Вполне ожидаемо, что лидерами внутреннего туризма в 2017 году среди регионов России стали Краснодарский край, Московская область и Республика Крым. 15,8 миллиона туристов посетили Краснодарский край в 2017 году, включая Сочи, Анапу и Геленджик. 14,1 миллиона гостей побывали в Подмосковье и 5,4 миллиона - в Крыму, - рассказали в "ТурСтате".

Далее в рейтинге идут Приморье (более 4 миллионов), Владимирская (более 4 миллионов) и Ярославская области (3,6 миллиона), Татарстан (3,1 миллиона), Вологодская (2,9 миллиона), Тюменская (2,8 миллиона) и Калужская области (2,5 миллиона).