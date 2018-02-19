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19.02.2018 15:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сочинец заказал убийство родителей ради предстоящего наследства

Текст: Ольга Бондаренко (Краснодарский край)

Следователи предъявили обвинение 22-летнему сочинцу, который заказал убийство своих родителей (часть 1 статьи 30, часть 3 статьи 33, пункты "а", "з" части 2 статьи 105 УК РФ - приготовление к убийству двух и более лиц по найму").

Красноярку заподозрили в убийстве мужа ради денег

- Молодой человек решил организовать убийство родственников, чтобы затем завладеть квартирой и другим имуществом, вступив в права наследства. Об этом он рассказал своему другу. В результате за молодым человеком начали следить сотрудники правоохранительных органов, - рассказали в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Так, в роли необходимого исполнителя преступления выступил полицейский, который якобы согласился убить родителей парня за три миллиона рублей. Деньги тот должен был передать после вступления в наследство. В свою очередь, заказчик сообщил ему расположение комнат в доме и камер видеонаблюдения, а также о собаке, которая была во дворе. Также он передал охотничий нож и средства конспирации.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, молодого человека задержали в момент передачи части денег. В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.

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