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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Датчики разбудят

В домах многодетных семей предлагают установить пожарную сигнализацию
Текст: Роман Мерзляков
Российская газета - Федеральный выпуск №7500 (37)

Управление МЧС по Волгоградской области обратилось в региональную думу с предложением оборудовать пожарными датчиками дома, где проживают многодетные семьи и маломобильные граждане.

Как известно, зимой число пожаров в жилом фонде традиционно растет. Основная причина - несоблюдение требований безопасности при эксплуатации электроприборов. Особую опасность представляют обогреватели, собранные народными умельцами. Такая техника чаще воспламеняется, так как в самоделках обычно используют спирали большого сечения - в местах соединения возникает переходное сопротивление и короткое замыкание. Как следствие, изоляция перегревается и загорается.

Фото: Ирина Варламова
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Нередко обогреватель оставляют работать на ночь, и пожар начинается, когда все спят, ну а позднее обнаружение огня становится причиной гибели людей. Вовремя распознать угрозу могли бы автономные дымовые извещатели.

Последний случай - в Волгограде загорелась квартира, в которой проживала семья из пяти человек. Трех детей и их отца удалось спасти, мать погибла. Перед Новым годом в своем доме сгорели женщина и двое ее детей. Такие трагедии, к сожалению, не редкость.

- Пожары чаще всего происходят в частном секторе: где ветхое жилье и печи. Основной группой риска являются социально незащищенные семьи. Когда воздух насыщается продуктами горения, датчик улавливает их и предупреждает об опасности громким сигналом, который разбудит даже крепко спящего. Стоят такие приборы в пределах 500 рублей. 27 февраля будет принято решение, которое зависит от того, смогут ли найти финансирование, - рассказал "РГ" начальник пресс-службы регионального управления МЧС Дмитрий Уланов.

Для обеспечения пожарной безопасности в области внедряются программы "Система 112" и "Безопасный город", ликвидируют несанкционированные свалки, выкашивается сухая растительность. Хотя не во всех муниципалитетах эта работа организована на должном уровне.

- Уверена, внедрение систем безопасности - эффективный способ профилактики пожаров, - говорит председатель комитета облдумы по труду, социальной политике, вопросам семьи и делам ветеранов Татьяна Бухтина. - Для отдельных категорий граждан установка таких приборов должна быть бесплатной. Наша задача - найти на это средства как бюджетные, так и внебюджетные, возможно, привлечь к этой работе муниципалитеты и некоммерческие организации.

Когда воздух насыщается продуктами горения, датчик предупреждает об опасности громким сигналом

Возможность использования сигнализации рассмотрела Контрольно-счетная палата региона. Более реалистичным является внедрение обычных датчиков с громким звуковым оповещением. Есть и более дорогой вариант - с автоматической доставкой сообщения на пост дежурного.

- Потребуется дополнительное финансирование. Возможно, получится перенаправить бюджетные средства. Мы изучили опыт Московской области и Алтайского края, где на это предоставляют гранты. Речь идет о приоритетных группах населения. У нас более 600 семей находится в трудной жизненной ситуации, сюда относится и плохое материальное состояние, и социальное неблагополучие, - прокомментировала уполномоченная по правам ребенка в Волгоградской области Нина Болдырева.

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