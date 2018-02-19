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19.02.2018 14:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале завели дела о насилии над воспитанниками детдома

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинской области разгорается скандал из-за показаний семерых воспитанников одного из детдомов, рассказавших после усыновления о насилии, которому они подвергались во время пребывания в социальном учреждении. По заявлениям их приемных родителей возбуждены уголовные дела, в том числе и о халатности со стороны персонала.

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Об этом сообщили в понедельник в следственном управлении СК по Челябинской области.

- Опекуны несовершеннолетних сообщили о совершении преступлений против половой неприкосновенности их приемных детей, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Аналогичное заявление поступило и со стороны руководства детдома. В результате неотложных оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 51-летний местный житель, по версии следствия, причастный к совершению преступлений. Ему предъявлено обвинение по статье о насильственных действиях в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Потерпевшими по уголовному делу признаны семеро детей.

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По рассказам детдомовцев приемным родителям, которыми они поделились со следствием и СМИ, преступления носили систематический характер. И часть воспитателей была о них осведомлена, не препятствуя при этом встречам воспитанников с гостями, в том числе с обвиняемым. Впрочем, подобную версию потерпевшие могли придумать "на почве личных неприязненных отношений", сложившихся у них с сотрудниками учреждения.

- Все доводы и факты будут проверены в рамках расследования уголовных дел, - отметили в СК. - Уголовное дело о халатности со стороны персонала учреждения пока не персонифицировано.

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