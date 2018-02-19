Новости

СМИ: Дамаск введет войска в Африн в течение 48 часов 02:48
Ассанж раскритиковал доклад по "российскому вмешательству" 02:22
Подросток в наушниках погиб под колесами электрички в Подмосковье 02:05
Самолет совершил аварийную посадку на шоссе в Калифорнии 01:42
"Реал" одержал победу над "Бетисом" в чемпионате Испании 01:27
На воротах посольства Польши в Израиле нарисовали свастику 00:57
В Сирии террористы подорвали начиненный взрывчаткой автомобиль 00:36
В метро начали обновлять навигацию к открытию станций Большой кольцевой линии 00:30
В США автоугонщик чуть не въехал в здание аэропорта 00:19
Глава Совета муфтиев призвал российское общество к сплочению 18.02.2018
Названо имя стрелявшего в церкви в Кизляре 18.02.2018
Патриарх Кирилл потрясен массовым убийством в храме в Кизляре 18.02.2018
Кизлярского стрелка ликвидировал раненный полицейский 18.02.2018
МЧС России предоставило Ирану координаты крушения самолета 18.02.2018
Самовар "Ярославль" попал в Книгу рекордов России 18.02.2018
Стрельба возле храма в Кизляре попала на видео 18.02.2018
В Балашихе под тяжестью снега обвалилась крыша парковки 18.02.2018
В Екатеринбурге при пожаре погибли трое детей 18.02.2018
Попавший под поезд на Рижском вокзале мальчик был с родителями 18.02.2018
Глава МИД Германии засомневался в необходимости увеличения бюджета НАТО 18.02.2018
Очевидец: Во время стрельбы в Кизляре люди прятались в храме 18.02.2018
В МВД опровергли информацию о задержании жены стрелявшего в Кизляре 18.02.2018
Фото: Леонардо Ди Каприо испугался российских морозов 18.02.2018
В храмах Кизляра усилили меры безопасности после стрельбы 18.02.2018
Бастрыкин взял под личный контроль расследование стрельбы у храма в Кизляре 18.02.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
19 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7499 (36)

Решения Верховного Суда

Опубликован 19 февраля 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 2.1 Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, утвержденных приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 26, в той мере, в какой данная норма предусматривает заключение договора на подачу и уборку вагонов между перевозчиком и контрагентом при обслуживании его локомотивом перевозчика только при согласии основного пользователя, а не владельца железнодорожного пути необщего пользования.

Решение суда вступило в законную силу 23 января 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. признано недействующим со дня вступления решения суда в законную силу Приложение N 1 к Положению о морских лоцманах Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 112, в части, предусматривающей указание на наименование лоцманской организации.

Решение суда вступило в законную силу 28 декабря 2017 г.