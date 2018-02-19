Решения Верховного Суда

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. признан недействующим со дня вступления решения суда в законную силу пункт 2.1 Правил эксплуатации и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования, утвержденных приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18 июня 2003 г. N 26, в той мере, в какой данная норма предусматривает заключение договора на подачу и уборку вагонов между перевозчиком и контрагентом при обслуживании его локомотивом перевозчика только при согласии основного пользователя, а не владельца железнодорожного пути необщего пользования.

Решение суда вступило в законную силу 23 января 2018 г.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2017 г. признано недействующим со дня вступления решения суда в законную силу Приложение N 1 к Положению о морских лоцманах Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 112, в части, предусматривающей указание на наименование лоцманской организации.

Решение суда вступило в законную силу 28 декабря 2017 г.