РФ может оспорить в суде ВТО возможные меры США по импорту стали

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации считает, что оценку последствиям ограничения поставок алюминия со стороны США можно дать только после решения президента США Дональда Трампа.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, в соответствии с законом США от 1962 года, который касается расширения торговли, Трамп обязан в течение 90 суток ответить на запрос минторга США о влиянии и возможных последствиях импорта алюминия на национальную безопасность.

Возможно, в результате на импорт алюминия будут наложены ограничения, которые в итоге будут оспариваться российской стороной в соответствующем органе Всемирной торговой организации (ВТО).