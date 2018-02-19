По итогам 2017 года Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины как по экспорту, так и по импорту. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Государственной службы статистики Украины.

Объем экспорта в Россию с Украины в 2017 году составил 3,9 миллиарда долларов (рост 109,6 процента), импорт из России - 7,2 миллиарда долларов (рост на 139,9 процента).

На втором месте находится Белоруссия. В 2017 году туда ввезено товаров с Украины на 1,1 миллиарда долларов, а из Белоруссии импортировано на Украину на 3,1 миллиарда долларов.

Среди основных торговых партнеров Украины в дальнем зарубежье - Турция, Польша, Германия, Нидерланды, Венгрия, Италия, Испания.

Общий объем экспорта товаров с Украины в 2017 году составил 43,3 миллиарда долларов, импорта - 49,6 миллиарда долларов.