Россия вошла в десятку лучших туристических стран

Туризм в России становится все более гостеприимным. Это позволило нашей стране оказаться на седьмом месте среди лучших туристических направлений. Такой вывод сделали аналитики английского журнала Wanderlust Travel Magazine. Издание делало свои выводы на основании опросов, в которых приняли участие более 2 тысяч читателей.

Как отмечают в издании, занять довольно высокую строчку в рейтинге России позволили позитивные изменения, которые произошли в отечественной индустрии гостеприимства за последние годы.

В пятерку наиболее популярных российских городов у британских путешественников попала Москва.

Рост внутреннего туризма в России в 2017 году составил от 4 до 11 процентов, заявил начальник управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Федерального агентства по туризму Евгений Куделя.