Тройка лидеров по итогам прошлого года осталась неизменной - Китай с объемом в 187 миллионов тонн, США - 173 миллиона и Бразилия - около 70 миллионов тонн кормов. Однако далее, как заявляют авторы ежегодного обзора мирового рынка производства кормов из корпорации Alltech, список неожиданно изменился. Россия сумела обогнать в производстве Мексику, Испанию и Индию и выйти на четвертое место. При этом в Европе по кормам мы стали первыми.
Добиться столь впечатляющего результата позволил резкий рост производства кормов для свиней и птицы, включая частный сектор, полагают заокеанские эксперты.
Войти в заветную тройку, потеснив Бразилию, будет непросто, учитывая существующий почти двукратный разрыв, полагают отечественные эксперты. "Тем не менее тенденция повышения в рейтинге ведущих стран - производителей кормов объективна и этот успех вызван стабильным увеличением продукции животноводства в России, - заявил "Российской газете" исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Владимир Манаенков. - Наше производство ежегодно увеличивается примерно на миллион тонн, а зачастую даже больше. Например, в прошлом году рост составил около 7 процентов".
К тому же внимание к этому сектору сельхозпроизводства растет. По данным минсельхоза, в этом году площади под сев кормовых агрокультур будут увеличены почти на 78 тысяч гектаров - до 16 миллионов гектаров. Однако есть и проблема - зависимость от импорта кормовых добавок, необходимых в производстве. И этот вопрос необходимо решать более активно, в том числе и на уровне правительства, считают в НКС.
При этом наши отраслевики отмечают, что данные американцев гораздо более позитивные, нежели официальная российская статистика. Например, Росстат сообщил о том, что в прошлом году в стране было произведено 27,6 миллиона тонн комбикормов - то есть ровно на 10 миллионов тонн меньше, чем рапортует Alltech. "Несовпадение может быть связано с разной методикой расчета, - полагает Владимир Манаенков. - Наши статистики принимают в расчет данные только о "чистом" производстве комбикормов, не учитывая данные производителей, входящих в состав агрохолдингов". Для них главный показатель - продукция животноводства - вес, поголовье и так далее - а не сопутствующие ей производства, включая корма. Так что свои данные по этой строке они в ведомства не отправляют.
Тогда как американцы делают свои выводы расчетным путем, выясняя, сколько в стране было произведено мясопродукции и сколько на это потребовалось использовать кормов.