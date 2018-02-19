Всего за год Россия смогла резко увеличить производство кормов для животных, поднявшись в мировом рейтинге сразу на 4-е место (с 7-го) с показателем в 37,6 миллиона тонн, отмечают американские эксперты. Чтобы войти в топ-3 необходимо наращивать производство на несколько миллионов тонн ежегодно, а это довольно сложная задача, предупреждают отечественные аналитики.

Тройка лидеров по итогам прошлого года осталась неизменной - Китай с объемом в 187 миллионов тонн, США - 173 миллиона и Бразилия - около 70 миллионов тонн кормов. Однако далее, как заявляют авторы ежегодного обзора мирового рынка производства кормов из корпорации Alltech, список неожиданно изменился. Россия сумела обогнать в производстве Мексику, Испанию и Индию и выйти на четвертое место. При этом в Европе по кормам мы стали первыми.

Добиться столь впечатляющего результата позволил резкий рост производства кормов для свиней и птицы, включая частный сектор, полагают заокеанские эксперты.

Войти в заветную тройку, потеснив Бразилию, будет непросто, учитывая существующий почти двукратный разрыв, полагают отечественные эксперты. "Тем не менее тенденция повышения в рейтинге ведущих стран - производителей кормов объективна и этот успех вызван стабильным увеличением продукции животноводства в России, - заявил "Российской газете" исполнительный директор Национального кормового союза (НКС) Владимир Манаенков. - Наше производство ежегодно увеличивается примерно на миллион тонн, а зачастую даже больше. Например, в прошлом году рост составил около 7 процентов".

К тому же внимание к этому сектору сельхозпроизводства растет. По данным минсельхоза, в этом году площади под сев кормовых агрокультур будут увеличены почти на 78 тысяч гектаров - до 16 миллионов гектаров. Однако есть и проблема - зависимость от импорта кормовых добавок, необходимых в производстве. И этот вопрос необходимо решать более активно, в том числе и на уровне правительства, считают в НКС.

В этом году площади под сев кормовых агрокультур будут увеличены до 16 миллионов гектаров

При этом наши отраслевики отмечают, что данные американцев гораздо более позитивные, нежели официальная российская статистика. Например, Росстат сообщил о том, что в прошлом году в стране было произведено 27,6 миллиона тонн комбикормов - то есть ровно на 10 миллионов тонн меньше, чем рапортует Alltech. "Несовпадение может быть связано с разной методикой расчета, - полагает Владимир Манаенков. - Наши статистики принимают в расчет данные только о "чистом" производстве комбикормов, не учитывая данные производителей, входящих в состав агрохолдингов". Для них главный показатель - продукция животноводства - вес, поголовье и так далее - а не сопутствующие ей производства, включая корма. Так что свои данные по этой строке они в ведомства не отправляют.

37,6 миллиона тонн кормов для животных было произведено в России в 2017 году

Тогда как американцы делают свои выводы расчетным путем, выясняя, сколько в стране было произведено мясопродукции и сколько на это потребовалось использовать кормов.