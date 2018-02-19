Скончался олимпийский чемпион в метании молота Сергей Литвинов

Сегодня скоропостижно скончался знаменитый советский, российский метатель молота Сергей Николаевич Литвинов-старший.

Меньше месяца назад ему исполнилось 60 лет. Олимпийский чемпион 1988 года и призер московской Олимпиады-80, двукратный чемпион и экс-рекордсмен мира стал великолепным наставником. Среди учеников и Сергей Литвинов-младший, ставший чемпионом Европы. У Сергея Николаевича - шесть детей.

Как сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики Литвинов находился на сборе в Сочи.

После окончания тренировки он сел на велосипед, нажал на педали, но вдруг упал. Вызванная скорая помощь констатировала: внезапная смерть.