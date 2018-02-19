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Рубрика: В мире

СМИ: Дамаск введет войска в Африн в течение 48 часов

Подразделения правительственных войск Сирии могут быть введены в Африн (65 км от Алеппо) в ближайшие 48 часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Фото: KHALIL ASHAWI/ REUTERS
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Курдские формирования "Силы народной самообороны" (СНС) передадут сирийским военным несколько позиций в городе и пограничных с Турцией районах. Соответствующее соглашение стороны достигли на переговорах в Алеппо. Курды также требуют от правительственных сил обеспечить противовоздушную оборону Африна.

Турция с 20 января приводит против отрядов СНС на севере Сирии операцию "Оливковая ветвь". По данным турецкого Генштаба, за месяц удалось уничтожить более 1,6 тысячи террористов, к которым в Анкаре причисляют курдских бойцов.

Дамаск пока не подтверждал готовящийся ввод армейских подразделений в Африн. На минувшей неделе заместитель главы МИД САР Фейсал Мекдад заявил, что сирийские власти "делают необходимые шаги по отражению турецкой агрессии".

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