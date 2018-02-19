Перед произвольной программой у Бобровой - Соловьева оставался небольшой шанс на медаль

Сильнейшие танцевальные дуэты олимпийского турнира фигуристов станут известны во вторник в первой половине дня по московскому времени. После проката короткой программы, несмотря на шестое промежуточное место, у серебряных призеров командных соревнований Пхенчхана-2018 Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева остаются некоторые шансы на награды. Разрыв до третьего результата - два с небольшим балла.

На счету Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева уже есть "золото" и "серебро" командных турниров Сочи-2014 и Пхенчхана-2018. Фото: REUTERS

Напомним, что неделю назад Боброва и Соловьев на полную катушку были задействованы в командном турнире. Причем Екатерина выполняла почетные обязанности капитана российской сборной. И этот танцевальный тандем сделал наибольший вклад в общую копилку - 16 баллов за третьи места в коротком и произвольном танце (у девушек и спортивных пар между выступлениями были сделаны замены, а Михаил Коляда заработал 12 очков).

На прошлогоднем чемпионате мира в Финляндии Катя и Дмитрий стали пятыми, недавно в январе на домашнем первенстве Европы в Москве они добились "серебра", уступив только французам Габриэле Пападакис и Гийому Сизерону. Качество выступлений российского тандема позволяло надеяться на то, что они постараются побиться за место на олимпийском пьедестале и в личном турнире, заработав еще по награде Пхенчхана.

Как элитная пара, Боброва - Соловьев получили место в сильнейшей группе из пяти дуэтов, а по жеребьевке им выпало стартовать предпоследними. После их короткого танца и появления на табло итоговой оценки некоторые знатоки покачивали головой - показалось, что судьи были не очень-то щедры к россиянам. Ну и конечно, трудно выходить на прокат, когда 15 минутами раньше канадцы Тесса Вирчу и Скотт Моир сорвали бешеные аплодисменты публики, побив свой же собственный мировой рекорд в коротком танце - 83,67 балла.

Второй результат у французов Пападакис - Сизерона (81,93), а дальше все очень плотно. У американцев Мэдисон Хаббелл - Захари Донахью оценка 77,75, на две сотых меньше у их соотечественников Майи и Алекса Шибутани, пятыми идут итальянцы Анна Каппеллини - Лука Ланотте (76,57), у Боброва и Соловьевой - 75,47.

Комментируя свой прокат, наши фигуристы выглядели оптимистами и говорили о том, что вся борьба за медали еще впереди.

Лично вы довольны выступлением?

Екатерина Боброва: Думаю, наш прокат был вполне достойным. Может быть, он сделан с меньшей раскрепощенностью, чем в командном турнире, но тут и цена ошибки выше. Мы хотели откатать чище, чем сделали это здесь в первый раз. Оценка у нас выше, чем в команде, поэтому в любом случае можно чуть порадоваться.

Дмитрий Соловьев: Мы не имели права ни на сбой, ни на крошечную помарку

Показалось, что в самом начале танца вы были немного зажаты...

Дмитрий Соловьев: Скорее, такое впечатление сложилось из-за нашей повышенной концентрации, предельного контроля за своими действиями. Хотелось все элементы сделать чистенько, а эмоции нередко приводят к сбою. А мы не имели права ни на сбой, ни даже на крошечную помарочку. Зато в последней части танца, где можно было уже раскрепоститься, мы чуть дали жару. После командного турнира мы очень внимательно на видео проанализировали наши выступления, поняли, в чем наши недостатки. По ощущениям, сейчас в коротком танце сделали все, что могли.

Шанс биться за награды остается?

Дмитрий Соловьев: От третьего до седьмого места расстояние в баллах маленькое, перед произвольной программой еще ничего не ясно, поэтому вся борьба еще впереди. Ментально догонять всегда легче.

Екатерина Боброва: Произвольный танец нам надо откатать так, как мы можем: хорошо и еще чуть-чуть лучше. В целом задача понятна - терять нечего, делаем свое дело как можно лучше и будем зажигать!

Кстати

У Габриэлы Пападакис во время проката короткого танца расстегнулось платье, что помешало французскому тандему показать свой максимум. "Мой самый большой кошмар на Олимпиаде, - сказала на пресс-конференции Габриэла. - Платье сильно отвлекало, мне даже пришлось молиться. Из-за этого недоразумения мы точно нескольких баллов недосчитались".