Федеральный список экстремистских материалов

"На территории Российской Федерации запрещаются распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность".

(Ст. 13 Федерального закона

N 114-ФЗ от 27 июня 2002 года

"О противодействии экстремистской деятельности"

с изменениями

на 29 апреля 2008 года).

4350. За исключением сурр, аятов и цитат из Корана, книга Мухаммада Джамиля зину под названием "Пусть спасшейся группы и победоносной общины", на 121 листе, начинающаяся со слов "Во имя Аллаhа", Милостивого, Милосердного. Спасшаяся группа. 1 Сказал Всевышний:" и заканчивающаяся словами: "И в заключение воздадим хвалу Аллаhу - Господу всех миров!", отпечатанная в арендной типографии ПТК "Абилов, Зейналов и сыновья", 1996 года (решение Советского районного суда г. Астрахани от 16.11.2017);

4351. Книга "Шейх ислама Ахмад ибн Абд аль - Халим ибн Таймийя" "Прекрасное пояснение к книге" "Различие между угодниками всемилостивого и угодниками сатаны" "Комментарии шейха Салиха ибн Абд аль - Азиза аль аш-Шейх", издательский дом HIKMA, 398 с, за исключением сур, аятов и цитат из Корана (решение Вахитовского районного суда г. Казани от 10.11.2017);

4352. Текстовая часть аудиозаписи "Стольный ГрадЪ (Железный дровосек 2014) Русь моя" (prod. Lonz-KidMusic"), длительностью 03 минуты 02 секунды, начинающаяся словами: "А моя любовь к тебе не измеряется валютою, я встану за тебя в годину лютую..." и заканчивающаяся словами: "...Я не боюсь быть убитым, страха нет! Мы отстоим тебя. Будет в поле свет!", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4353. Текстовая часть аудиозаписи "Хук Справа - Про толерантность", длительностью 02 минуты 52 секунды, начинающаяся словами: "Дольче габбана вполне по карману, но я не хочу походить на барана..." и заканчивающаяся словами: "...Я называю (нецензурное слово) (нецензурное слово)! Я называю нецензурное слово) (нецензурное слово)! (4 раза)", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4354. Текстовая часть аудиозаписи "Хук Справа - Нас не сломить", длительностью 02 минуты 33 секунды, начинающаяся словами: "Твой ли это дом, ты ли в нем хозяин? Это твоя жизнь? Выбор без окраин?..." и заканчивающаяся словами: "...готовы драться за любовь и за нацию свою! Нас не сломить!", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4355. Текстовая часть аудиозаписи "Хук Справа - Русская Красота", длительностью 02 минуты 39 секунд, начинающаяся словами: "Белокурая, ясноглазая воплощение богини любви..." и заканчивающаяся словами: "...матерью дева русая, будет белых не счесть!", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4356. Текстовая часть аудиозаписи "Хук Справа - Мы - Русский Образ!", длительностью 02 минуты 27 секунд, начинающаяся словами: "Пусть нас немного. Когда героев много? Один отряд и трудная дорога..." и заканчивающаяся словами: "...Мы - русский образ и молодость крови! Мы - русский образ от неба (3 раза) до ши!", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4357. Текстовая часть аудиозаписи "Правь - Моя Верность", длительностью 02 минуты 51 секунда, начинающаяся словами: "Кровь белых воинов на бой вдохновляет. В пламени славы, проносятся годы..." и заканчивающаяся словами: "...древних знаний рунами выжжено: "Моя честь - моя верность", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4358. Текстовая часть аудиозаписи: "Стольный ГрадЪ - Апокалипсис завтра", длительностью 03 минуты 13 секунд, начинающаяся словами: "Поднимись с колен сегодня, завтра будет поздно. Так одиозно, среди навоза ползать..." и заканчивающаяся словами: "...И я господня призову на подмогу и пойду рубить чертей во имя бога!", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4359. Текстовая часть аудиозаписи "Стольный ГрадЪ & Витек [Страждущие] - Русский Синдром (prod.Noname)", длительностью 03 минуты 17 секунд, начинающаяся словами: "По ком звонят твои колокола, моя Россия? Кого ты укрываешь своим небом синим?..." и заканчивающаяся словами: "...Потому что если... Если нет?! То пора что-то в жизни менять", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4360. Текстовая часть аудиозаписи "Стольный ГрадЪ - Просыпайся (prod.Lonz-KidMusic)", длительностью 04 минуты 05 секунд, начинающаяся словами: "Стольный град! Мы идем! Вместе! Нас не остановить! А я вижу головы полные олова..." и заканчивающаяся словами: "...Поднимайся, бессмертная рать! Поднимайся, пришло время боя!", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4361. Текстовая часть аудиозаписи "Стольный ГрадЪ - Белый мир", длительностью 02 минуты 41 секунда, начинающаяся словами: "А мне так хочется проснуться однажды в мире без черной сажи..." и заканчивающаяся словами: "...В русских лесах лежит белый снег и топчет его белый (3 раза) человек! Эй (8 раз)", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4362. Текстовая часть аудиозаписи "отРаявленный - Мы-Русские!! - vk.com/ rarecordmusic", длительностью 02 минуты 53 секунды, начинающаяся словами: "Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива! Нет права сдаваться, запрещено унывать! Ты должен сражаться, обязан побеждать!..." и заканчивающаяся словами: "...Запомни - славяне не будут рабами! Отраявленный два ноль один два За истину без компромиссов!", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4363. Текстовая часть аудиозаписи "отРаявленный - Моя Борьба - vk.com/ rarecordmusic", длительностью 03 минуты 00 секунд, начинающаяся словами: "За каждого убитого строка за строкой. За русского в землю зарытого солдата..." и заканчивающаяся словами: "...С утра до вечера - с вечера до утра. За истину без компромиссов навсегда! Победа будет за нами! (8 раз)", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4364. Текстовая часть аудиозаписи "отРаявленныйfеаt. Брунсвиг - Русский Удар (albumversion) - vk.com/rarecordmusic", длительностью 03 минуты 07 секунд, начинающаяся словами: "Ни шагу назад! Даже не думай отступать! Если упал, то ты обязан снова встать!..." и заканчивающаяся словами: "...Испей поражения горький отвар, почувствуй боль - это русский удар! Это русский удар! (4 раза)", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4365. Текстовая часть аудиозаписи "отРаявленный - Самурай - vk.com/ rarecordmusic, длительностью 02 минуты 42 секунды, начинающаяся словами: "Суровый край - выживет лишь сильный с умом устойчивым и психикой стабильной..." и заканчивающаяся словами: "...в подворотне шавок лай, но невозмутимым остается самурай.", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4366. Текстовая часть аудиозаписи "Огнеслав - Я объявляю войну", длительностью 03 минуты 31 секунда, начинающаяся словами: "Последний отблеск зари окрасил в кровь небосвод и разум шепчет "замри", а сердце рвется вперед..." и заканчивающаяся словами: "...забвенья рвем пелену, мы дети вечной зимы, мы объявляем войну. Мы объявляем ... Мы объявляем войну (4 раза)", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4367. Текстовая часть аудиозаписи "Стольный ГрадЪ - Мы поднимаем стяг", длительностью 03 минуты 03 секунды, начинающаяся словами: "В последнее время я просыпаюсь по ночам, слишком часто молчать стал меньше" и заканчивающаяся словами "...по подъездам дует от бессилия, мы поднимаем стяг за русскую Россию!", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4368. Текстовая часть аудиозаписи "Стольный ГРАД - Каждому свое", длительностью минуты 43 секунды, начинающаяся словами: "Москва - столица! Стольный град! Заостряя внимание на вашем понимании, мировоззрение сие вам в покаяние!..." и заканчивающаяся словами: "...Рушьте стены, рушьте систему, но не забывайте, где мы!", размещенная в сети Интернет (решение Благовещенского городского суда от 13.11.2017);

4369. Аудиозапись "Джамаат Булгар - Знамя Таухида поднимем мы выше", продолжительностью 04 мин. 22 сек., начинающаяся словами: "Знамя Тавлида поднимем мы выше,...", заканчивающаяся словами: "...Пусть будет все ниже"; размещенная в сети Интернет (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 16.11.2017);

4370. Аудиозапись "Джамаат Булгар - Стреляй", продолжительностью 02 мин. 01 сек., начинающаяся словами: "И приготовьте для них, сколько можете силы и отрядов конницы...", заканчивающаяся словами "...Вперед, моджахед молодой!", размещенная в сети Интернет (решение Железнодорожного районного суда г. Пензы от 16.11.2017);

4371. Музыкальное произведение "Русь и Кавказ" исполнителя "Ноldааr" (решение Лесосибирского городского суда Красноярского края от 29.09.2017);

4372. Музыкальное произведение "Новое утро", исполнителя "РоССия" (решение Лесосибирского городского суда Красноярского края от 29.09.2017);

4373. Музыкальное произведение "Жиды"/"Погром", исполнителя "Calvados" (решение Лесосибирского городского суда Красноярского края от 29.09.2017);

4374. Материалы видеозаписей, изъятых в сети "Интернет", среди которых видеозапись "Час расплаты настал (Russian White Sector)", длительностью 4 мин. 55 сек., начинающаяся текстом "Russian White Sector представляет", заканчивающаяся текстом "Слава России Russian White Sector" (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 20.11.2017);

4375. Материалы видеозаписей, изъятых в сети "Интернет", среди которых видеозапись "Россия_Вам не покажут этого на первом канале. 25_17", длительностью 3 мин. 12 сек., начинающаяся со слов "Нам нужно бороться с бедностью и решать проблемы образования", заканчивающаяся текстом "Братья и сестры! Просыпайтесь!" (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 20.11.2017);

4376. Материалы видеозаписей, изъятых в сети "Интернет", среди которых видеозапись "Дабендорф - Русские идут! За убитых матерей и поруганных сестер. Конец режима Путина близок!", длительностью 3 мин. 16 сек., начинающаяся со слов "Русские, проснись!", заканчивающаяся словами "Русские идут" (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 20.11.2017);

4377. Материалы видеозаписей, изъятых в сети "Интернет", среди которых видеозапись "Фанаты ЦСКА скандируют "Убивай хачей" на матче ЦСКА-Анжи в Химках", длительностью 3 мин. 28 сек. (решение Ленинского районного суда г. Смоленска от 20.11.2017).

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