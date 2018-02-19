Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. N 148 г. Москва "О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств"

Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7397; 2012, N 49, ст. 6881; 2015, N 24, ст. 3478; N 46, ст. 6383).
Председатель Правительства Российской Федерации
Д. Медведев
Изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств