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19 февраля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7499 (36)

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2018 г. N 148 г. Москва "О внесении изменений в Правила проведения технического осмотра транспортных средств"

Дата подписания 12 февраля 2018 г.
Опубликован 19 февраля 2018 г.

Документ является поправкой к

Правила проведения техосмотра транспортных средств

Комментарии Российской Газеты

"РГ" публикует поправки в правила проведения техосмотра

Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г. N 1008 "О проведении технического осмотра транспортных средств" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 50, ст. 7397; 2012, N 49, ст. 6881; 2015, N 24, ст. 3478; N 46, ст. 6383).

Председатель Правительства Российской Федерации

Д. Медведев

Изменения, которые вносятся в Правила проведения технического осмотра транспортных средств

 

Приложение 1
(gif, GIF, 146 Кб)
Приложение 2
(gif, GIF, 148 Кб)