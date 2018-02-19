Новости

В Подмосковье две пенсионерки погибли в бане 15:20
Таможня в 2017 году предотвратила ущерб от контрафакта на 4,6 млрд руб. 15:15
Сочинец заказал убийство родителей ради предстоящего наследства 15:10
Ровер Opportunity сделал первое за 14 лет "селфи" на Марсе 15:03
МВД Украины снимет охрану с судов 14:55
В Японии изобрели супертонкий дисплей, приклеивающийся к коже 14:54
Институты Конфуция назвали инструментом разведки Китая в США‍ 14:28
Россия вошла в десятку лучших туристических стран 14:27
Президент Израиля назвал высказывания премьера Польши "новым дном" 14:25
Родственникам ярославского ветерана вернули потерянную в бою медаль 14:22
В Башкирии задержали убийцу старушки-процентщицы 14:16
В России впервые расплатились фальшивой купюрой в 2000 рублей 14:11
В Британии задержали женщину за требование убрать машину "скорой" с парковки 14:10
В Ростове умерла мать режиссера Кирилла Серебренникова 14:07
На Урале завели дела о насилии над воспитанниками детдома 14:05
Помощника главы Якутии сняли с самолета из-за конфликта с экипажем 14:00
В Пермском крае во дворе дома упал башенный кран 13:56
В Воронеже вынесен приговор по делу об убийстве медведем человека 13:56
Высокоскоростная связь покроет Землю к 2021 году 13:55
Названы самые популярные туристические регионы РФ в 2017 году 13:49
В армии Германии обнаружили дефицит палаток и зимнего обмундирования 13:47
В Якутии успокоили испугавшегося 60-градусных морозов Ди Каприо 13:44
Центробанк опустил курс евро ниже 70 рублей 13:39
В Москве зафиксирован новый выброс сероводорода 13:37
В "зоне АТО" украинский солдат застрелил сослуживца 13:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Масленица с "Российской газетой"
Масленица с "Российской газетой"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
В "РГ" пройдет презентация книги Николая Долгополова "Легендарные разведчики - 2"
С кем сыграют российские хоккеисты в четвертьфинале Игр-2018
С кем сыграют российские хоккеисты в четвертьфинале Игр-2018
19.02.2018 13:47
Рубрика: В мире

В армии Германии обнаружили дефицит палаток и зимнего обмундирования

Текст: Анна Розэ (Берлин)

Для участия в миссии НАТО "войска быстрого реагирования" в странах Балтии и Польше в 2019 году немецкой армии не хватает снаряжения. Как сообщает сегодня газета Reinische Post, бундесверу недостает не только танков, но и защитных жилетов, зимней одежды и палаток.

Фото: REUTERS/Christian Charisius
Германии не хватает военной техники для участия в операциях НАТО

Парламентарии бундестага, которому официально подчиняется армия ФРГ, возмущенно отреагировали на эту информацию. Эксперт по оборонной политике социал-демократ Фритц Фельгентрой заявил в интервью изданию, что подобные обстоятельства неприемлемы. Оборонный эксперт от СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала состояние бундесвера "постыдным". Свободные демократы собираются основать комиссию бундестага по расследованию обстоятельств скандальной ситуации со снабжением армии.

Министерство обороны ФРГ заявило сегодня, что операционная готовность бундесвера неудовлетворительна. Миссия НАТО была запланирована вследствие событий на Украине.

Главное сегодня

МВФ потребовал от Украины принять закон об антикоррупционном суде
СМИ сообщили о стычке в Китае из-за "ядерного чемоданчика" Трампа
Лавров: Сообщения о сотнях погибших в Сирии россиянах являются спекуляцией
Украина запретила поставлять в РФ двигатели для гражданских самолетов
Ассанж раскритиковал доклад по "российскому вмешательству"