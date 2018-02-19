В армии Германии обнаружили дефицит палаток и зимнего обмундирования

Для участия в миссии НАТО "войска быстрого реагирования" в странах Балтии и Польше в 2019 году немецкой армии не хватает снаряжения. Как сообщает сегодня газета Reinische Post, бундесверу недостает не только танков, но и защитных жилетов, зимней одежды и палаток.

Парламентарии бундестага, которому официально подчиняется армия ФРГ, возмущенно отреагировали на эту информацию. Эксперт по оборонной политике социал-демократ Фритц Фельгентрой заявил в интервью изданию, что подобные обстоятельства неприемлемы. Оборонный эксперт от СвДП Мари-Агнес Штрак-Циммерманн назвала состояние бундесвера "постыдным". Свободные демократы собираются основать комиссию бундестага по расследованию обстоятельств скандальной ситуации со снабжением армии.

Министерство обороны ФРГ заявило сегодня, что операционная готовность бундесвера неудовлетворительна. Миссия НАТО была запланирована вследствие событий на Украине.