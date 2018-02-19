В Беларуси создали сердечные клапаны нового поколения

Беларусь освоила производство клапанов сердца нового поколения. Данное новшество многие врачи назвали прорывом в медицине, сообщает телеканал "БелРос".

Белорусский клапан оценивается в 400 долларов. Американский аналог же будет стоить 200 тысяч долларов. При этом отечественные образцы не уступают по износостойкости зарубежным.

Как рассказал главный инженер завода-изготовителя Андрей Москаленко, клапан изготовлен из титанового кольца. Он легко приживается в сердце человека. Срок службы протеза - десять лет, хотя на практике он может прослужить дольше.

Беларусь в ближайшие месяцы планирует начать экспорт новых клапанов. Основным рынком сбыта станут страны СНГ.