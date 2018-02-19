В Кремле подтвердили подготовку встречи президентов России, Турции и Ирана

Встреча президентов России, Турции и Ирана готовится. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее вице-премьер Турции рассказал, что переговоры президентов двух стран планируются на начало апреля в Турции, после них на высшем уровне пройдет саммит Россия-Турция-Иран, где речь пойдет о вопросах сирийского урегулирования. Дата пока не определена, сообщил Бекир Боздаг.

"Такая встреча готовится", - подтвердил информагентству Песков.

Напомним, что первый такой трехсторонний саммит на высшем уровне по Сирии прошел в Сочи в ноябре. А в этом году там же собрался конгресс сирийского национального диалога.

В понедельник 19 февраля Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор, речь в котором также шла в том числе и о ситуации в Сирии.