В Кремле прокомментировали доклад Мюллера

Приведенные в докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который ведет расследование якобы вмешательства России в американские выборы, доказательства нельзя назвать существенными. Россия не вмешивается во внутренние дела других государств, подчеркнули в Кремле.

"Мы по-прежнему не увидели каких-то существенных доказательств о том, что кто-то вмешивался во внутренние дела", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов.

В докладе идет речь о гражданах России, заметил представитель Кремля. "Но мы слышали из заявлений из Вашингтона обвинения в причастности российского государства, Кремля и российского правительства. Вот никаких индикаций, что российское государство могло иметь причастность к этому, нет. Нет и быть не может", - подчеркнул Песков.

В Кремле по-прежнему говорят, что оснований для таких утверждений нет. "Мы не считаем их сколько-либо исчерпывающими, не считаем справедливыми и не можем с ними согласиться, - сказал про доказательства пресс-секретарь главы государства. - Россия не вмешивалась, не имеет такой обычай - вмешиваться во внутренние дела других стран - и не делает это сейчас".