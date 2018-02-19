В Москву доставили арестованного за границей бизнесмена

Три года понадобилось компетентным органам Чехии, чтобы принять решение о выдаче России предпринимателя Бориса Трунова, обвиняемого в хищении 15 миллионов рублей.

Предполагаемый злоумышленник был задержан на территории Чехии по запросу Генпрокуратуры РФ 4 января 2015 года. Тогда же, спустя всего несколько недель, российская сторона передала чешскому минюсту запрос о выдаче Трунова для привлечения его к уголовной ответственности на территории России. И вот теперь, спустя более трех лет, запрос был удовлетворен.

Официальный представитель Полицейского президиума Чехии Ивета Скупиен сообщила, что решение о выдаче россиянина, согласно чешским законам, принимал министр юстиции Роберт Пеликан. По сообщению пресс-службы Генпрокуратуры РФ, передача бизнесмена состоялась в аэропорту Праги. А вчера суд в столице подтвердил для него меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным надзорного ведомства, бизнесмен похитил деньги у факторинговой компании.

Трунов обвиняется в совершение преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 159 УК РФ - в мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. На родине Трунову грозит до 6 лет тюрьмы.