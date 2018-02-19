В Одессе во второй раз украли скульптуру Швейка

В Одессе украли бронзовую скульптуру бравого солдата Швейка, установленную на стене пивной "Гамбринус". Об этом сообщает одесская газета "Думская".

Как заявила мэрия города, есть надежда, что полиция сможет установить похитителей по записям с камер слежения.

Ранее эту же небольшую скульптуру похищали в 2017 году. Через несколько дней в одном из пунктов приема металлолома задержали 30-летнюю ранее судимую одесситку, которая принесла скульптуру, чтобы сдать в переплавку.

Скульптура была установлена в Одессе в 2016 году по инициативе общества памяти чешского писателя Ярослава Гашека.