В военную разведку Сербии попытались проникнуть американцы и украинцы

Сотрудники сербской военной полиции арестовали восемь иностранных граждан, которые пытались проникнуть и провести нелегальную видеосъемку секретных объектов в Сербии. Об этом заявил министр обороны страны Александр Вулин. При этом местные СМИ сообщают, что среди задержанных два американца и две гражданки Украины.

Вулин выразил возмущение, что "попыток проникновения такого большего количества иностранных граждан в помещения, контролируемые вооруженными силами Сербии, давно не отмечалось".

"Соответствующие службы работают над прояснением всех обстоятельств случившегося, и когда мы получим соответствующие их заключения, то оповестим общественность. Не хочу придавать этому огромное значение, но должен отметить, что я не верю в случайности", - отметил в свою очередь министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич.

Президент Сербии Александр Вучич рассказал, что получил данные о задержании американских граждан в стране и добавил, что не видит в этом "чего-то опасного". "Не думаю, что здесь есть что-то опасное, были тут и граждане других стран, но не буду говорить ничего, пока не получу доклад службы безопасности", - добавил Вучич.

Между тем телеканал "Prva TV" сообщает, что среди задержанных два американца и две гражданки Украины, которые при помощи дрона хотели снять здание Генерального штаба страны, где также располагаются штаб-квартиры Службы военной разведки и Службы военной безопасности. По информации издания "Alo!", только за последние несколько лет - это уже четвертое задержание граждан США в Сербии во время шпионской или преступной деятельности. Таким образом, указывают сербские эксперты, официальный Белград принимает превентивные меры по предотвращению недружественных шагов американских спецслужб, и тем самым посылает им сигнал о том, что в Сербии сегодня существует устойчивая легитимная власть, способная постоять за себя.