В "зоне АТО" украинский солдат застрелил сослуживца

Вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь несут небоевые потери в так называемой "зоне АТО". На этот раз в занятой украинскими силовиками Марьинке рядовой 30-й отдельной механизированной бригады застрелил из автомата Калашникова своего сослуживца. Об этом сообщает украинское издание "Страна".

Перестрелка между сослуживцами произошла сегодня. В результате личностного конфликта между двумя военнослужащими, один взял автомат Калашникова и застрелил второго. Стрелявший задержан, обстоятельства происшествия и причины ссоры выясняет военная прокуратура. Против cолдата заведено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".

Напомним, в минувшую среду в поселке Бердянское, занятом ВСУ, в результате неуставных отношений двое морских пехотинцев расстреляли четырех своих "побратимов".