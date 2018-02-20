Молния, ударившая в статую Иисуса Христа в крепости Эль-Морро, всколыхнула жителей Гаваны. Дни на Кубе стояли ветреные, штормовые. В один из таких дней из Москвы пришла просьба: срочно прислать свежую печень акулы. Печень, по мнению некоторых врачей "кремлёвки", могла помочь кому-то из тяжело больных. Собкор "Комсомолки" Валерий Волков и я, в шестой или седьмой раз прилетевший на Кубу в командировку, обратились к приятелям. Ответ: ни один рыбак в штормовое море не выйдет. Тем более "на акулу". Но вот сотрудник журнала "Боэмия", друг Волкова, с абсолютной уверенностью сказал: поезжайте в Кохимар. Местные помогут. Это люди Хемингуэя.

В домике, по подсказке прохожего, жил председатель рыбацкого кооператива Арнольдо Диас Перес. Встретились. Волков изложил проблему. Арнольдо проверил наши документы, сказал: "Постараемся помочь". Ушел. Никто не рыбачил: суда раскачивались в бухте.

Над нашими головами носились чайки. В их криках, как всегда, слышалось что-то предпоследнее - вздох человека, зов о помощи, скрип падающего дерева. Срывался дождь.

Но в море кто-то вышел. Повезло. Выловили двух небольших тигровых акул. Акул разделали быстро и ловко. Передали нам 16 кг коричневой дымящейся печени. Печень не помогла. Было поздно.

Но был и памятный порыв, не поздний никогда... Эпизод произошел через 22 года после написания Э. Хемингуэем повести "Старик и море".

В повести фигурировали рыбаки Кохимара. Пятеро из них могли претендовать на роль прототипа старика Сантьяго. Жители поселка ценили и уважали Хемингуэя за мастерство ловли рыбы. За мужскую основательность.

Я сфотографировал бюст писателя. Бюст был сделан рыбаками из старых осей и лопастей винтов. Бюст установлен в первую очередь Эрнесту Хемингуэю - человеку и только во вторую - писателю, знаменитости в далеких материковых странах, о чем в Кохимаре слышали немногие, да и то от случайных людей вроде нас.