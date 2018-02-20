Четыре российских легкоатлета выступят на чемпионате мира в закрытом помещении, который пройдет с 1 по 4 марта в английском Бирмингеме.

Допуск к соревнованиям в нейтральном статусе получили двукратная чемпионка мира Мария Ласицкене (прыжки в высоту), вице-чемпион мира Данил Лысенко (прыжки в высоту), чемпионка Европы Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), чемпионка России Виктория Прокопенко (тройной прыжок).

Важно, что все четверо едут реально бороться за медали. Ласицкене возглавляет мировой рейтинг сезона (2,04 м), Лысенко имеет второй результат в мире (2,37 м), Сидорова в своей табели о рангах занимает третью строчку (4,76 м), наконец, Прокопенко в мировом рейтинге идет второй (14,44 м).

Допуск на чемпионат мира получили также десятиборец Илья Шкуренев и толкатель ядра Александр Лесной. Но оба пропускают зимний сезон. Еще несколько наших атлетов имели выполненные нормативы для участия в ЧМ, но не получили допуск от Международной федерации легкой атлетики.