Число неплательщиков кредитов выросло в три раза

Глава Верховного суда России Вячеслав Лебедев отметил резкий рост числа дел о взыскании долгов по кредитам. В прошлом году было рассмотрено 3 миллиона 800 тысяч дел о взыскании средств по договору займа или кредитам.

Эти данные прозвучали сегодня на совещании-семинаре председателей региональных судов, которое началось в Верховном суде России. Как сообщил Вячеслав Лебедев, за пять лет число дел о взыскании кредитов в пользу банков утроилось.

По данным судебной статистики, в 2017 году общая сумма удовлетворенных требований составила 782 млрд рублей, или 260 тыс. рублей на один удовлетворенный иск. Председатель Верховного суда России отметил, что кредиторами чаще всего выступают банки. "Однако востребованными становятся и услуги микрофинансовых организаций. Эти услуги предоставляются на условиях повышенных процентов и без проверок финансовой состоятельности заемщика", - заметил он.

В свою очередь директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов обратил внимание, что микрофинансовые организации зачастую выдают кредиты без проверки платежеспособности человека. Отсюда большой рост долгов.