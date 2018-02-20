Эксперты назвали приложения для Android, быстро разряжающие батарею

20.02.2018, 14:17 Текст: Виктория Чернышева

Специалисты по кибербезопасности из Avast обнародовали перечень самых "прожорливых" приложений для Android. Эксперты исследовали в прошлом году работу трех миллионов смартфонов.

Топ-10 приложений, которые автоматически активируются в фоновом режиме, выглядит так:

Эксперты назвали их "тихими ниндзя", убивающими ресурсы смартфона. Эти приложения начинают потреблять энергию сразу же после включения гаджета, независимо от того, используете ли вы их, или нет. В списке - предустановленные программы в смартфонах Samsung, Google Maps, Facebook, а также мессенджер WhatsApp.

В WhatsApp нашли секретную возможность

В десятку самых энергоемких приложений, которые запускает сам пользователь, вошли:

Интересно, что в список попала программа CleanMaster, предназначенная для того, чтобы оптимизировать "начинку" гаджета.

Подробнее об исследовании можно прочитать здесь.

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