В борьбу за высшие награды вступают наши главные надежды Евгения Медведева и Алина Загитова

Важнейшие для российских болельщиков события на олимпийском турнире фигуристов стартуют завтра рано утром. В борьбу за награды самого высшего достоинства в женском одиночном катании вступают сразу три наши принцессы - двукратная чемпионка мира Евгения Медведева, победительница первенства Европы-2018, самая молодая спортсменка во всей сборной "Олимпийских атлетов из России" 15-летняя Алина Загитова плюс Мария Сотскова.

Все наши девушки в короткой программе выйдут на арену в сильнейшей группе из шести участниц, то есть под занавес соревновательной сессии, по завершении последней заливки льда. Порядок выступлений таков: Медведева, Сатоко Мияхара (Япония), Кэйтлин Осмонд (Канада), Загитова, Каролина Костнер (Италия) и Сотскова. Всего же стартуют 30 фигуристок. Напомним, что у Евгении и Алины уже есть "серебро" в команде. Обе они в короткой и произвольной программах соответственно показали лучшие результаты. Примечательно, что в отличие от турниров мужчин, спортивных и танцевальных пар, у которых между двумя прокатами не было дня отдыха, у девушек пауза для осмысления происходящего запланирована. Так что здесь победители и призеры определятся не завтра, а 23 февраля.

Ну, а ранее завершили свой спор за медали танцевальные пары. Наши Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев финишировали пятыми (186,92), сумев подняться на строчку выше за счет того, что в произвольном танце показали четвертый результат и подвинули в общей таблице итальянский тандем. Но для попадания на пьедестал этого не хватило. Битва за "золото" прошла при высочайшей конкуренции двух сильнейших пар. Чемпионы Игр канадцы Тесса Вирчу - Скотт Моир обновили мировые рекорды в коротком танце и по суммарной оценке (206,07), серебряные призеры французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон - в произвольном (123,35). А итоговая разница между золотыми медалистами и вторым дуэтом составила 0,79 балла. "Бронза" у американцев Майи и Алекса Шибутани.

Боброва и Соловьев еще раз подтвердили то, что и говорили этой зимой раньше - на следующий сезон они возьмут паузу. Будут ли стартовать на чемпионате мира-2018 - пока не решили. Наши фигуристы вовсе не выглядели расстроенными, так как довольны своей работой, вчерашним прокатом и считают, что им не в чем себя упрекнуть.

- Пятое место четыре года назад в Сочи для нас было обиднее, чем здесь, - сказал Дмитрий Соловьев. - В голове эта "пятерка" сидела, хотелось ее изменить на лучший результат. Увы. С другой стороны, сейчас мы отдали все силы, которые у нас были. К себе претензий нет. В начале сезона я сказал: отдам все здоровье, чтобы на Олимпиаде, если мы пробьемся в призеры, можно было признать - не зря весь этот труд не покладая рук, ведь нигде мы не позволили себе расслабиться, нигде не "схалявили", не поддались слабостям и болезням. Сейчас не сожалеем, что не попали в первую тройку, поскольку выложились по полной программе. Хотя, конечно, каждый спортсмен тренируется для того, чтобы занимать призовые места. Мне задают вопросы про судейство, но я не хочу это комментировать. Вокруг нас - пусть говорят. Но ни я, ни Катя не любим сами оценивать свои выступления. Когда мы смотрим на себя, то только придираемся. Это хорошее качество, потому что благодаря ему каждый раз мы соревнуемся лучше.

Екатерина Боброва согласна с партнером:

- Здесь в Пхенчхане нам не на что обижаться, незачем расстраиваться. Вот если бы мы допустили какой-то "косяк", тогда да. На этой Олимпиаде все сделали, я считаю, почти идеально. Теперь будем болеть за девчонок. Прогнозы не в наших правилах, просто желаем им откататься так, чтобы были довольны собой на все сто процентов. Успеха им!".