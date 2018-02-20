Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов на должность Президента Российской Федерации и расходовании этих средств (по состоянию на 13 февраля 2018 года)

В избирательный фонд С.Н.Бабурина поступило 6 690 720 рублей. Из них 6,636 млн рублей составили пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от семи граждан.

Израсходовано 6 637 100,60 рубля. В том числе произведено два платежа (3,10 млн руб.) - на расходы по сбору подписей.

В избирательный фонд П.Н.Грудинина поступило 121 832 587,08 рубля. Из них 10,4 млн руб. пожертвовали два юридических лица - СХПК "Усольский свинокомплекс" (10,0 млн руб.) и ООО ПК "СОЮЗ" (0,4 млн руб.), а

2 962 583 рубля - это пожертвования (каждое из которых превышало 20,0 тыс. руб.) от 44 граждан.

Израсходовано 111 736 991,26 рубля, в том числе произведено 180 платежей на общую сумму 99 252 196,66 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, проведение публичных предвыборных мероприятий, а также на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

50,0 тыс. руб. возвращено юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. 33 705 рублей возвращено гражданам, не указавшим все реквизиты платежа. 16 000 рублей возвращено гражданину, указавшему недостоверные сведения. 74 683,54 рубля перечислено в доход бюджета.

В избирательный фонд В.В. Жириновского поступило 389 113 818,46 рубля. Из них 179 527 065 рублей пожертвовали 16 юридических лиц - ООО "УПРАВМЕХ" (19,726 млн руб.), ООО "ГРАЙС ГРУПП" (28,0 млн руб.), ООО "ПромМетХолдинг" (3,765 млн руб.), ООО "ТД Мегаполис" (26 864 565 руб.), ООО "Оверсиз" (28,0 млн руб.), ООО "Уралфинансстрой" (23 624,1 тыс. руб.), ООО "Мегаполис" (27 985,4 тыс. руб.), ЗАО "КОЛОСИНВЕСТ" (6.0 млн руб.), ООО "Эпикур" (4,0 млн руб.), ООО ТАРГЕТС ИНЖИНИРИНГ (2,0 млн руб.), ООО "Галерея-Строй" (1,545 млн руб.), ООО "СПЕЦМОНТАЖСТРОЙ" (1,408 млн руб.), ООО "АЛЬТА" (3,2 млн руб.), ООО "ГРАДЕКС" (1,0 млн руб.), ООО "РИВЕР" (1,9 млн руб.), ООО "Торговый дом "МИС" (509,0 тыс. руб.) , а 8,353 млн рублей составили пожертвования, каждое из которых превышало 20,0 тыс. рублей, от 16 граждан.

Израсходовано 147 502 170,06 рубля, в том числе произведено 86 платежей на общую сумму 144 979 422,76 рубля - на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

143 900,62 рубля возвращены гражданам, не указавшим все реквизиты платежа. 3,0 тыс. рублей возвращены юридическому лицу, не указавшему все реквизиты платежа. В доход бюджета перечислено 122 706,20 рубля.

В избирательный фонд В.В.Путина поступило 407 523 659,99 рубля. Из них 400 000 000 рублей составили пожертвования юридических лиц. Это политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (28,0 млн руб.), Краснодарский фонд регионального сотрудничества (28,0 млн руб.), МГФ поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Свердловский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (28,0 млн руб.), Татарстанский ФПРСР (28,0 млн руб.), Кемеровский ФПРСР (25,0 млн руб.), МОФ регионального развития (25,0 млн руб.), Красноярский ФПРСР (24,0 млн руб.), КФПР сотрудничества и развития (24,0 млн руб.), Санкт-Петербургский фонд развития (21,0 млн руб.), Тюменский ФПРСР (21,0 млн руб.), Калужский ФПРСР (15,0 млн руб.), Камчатский фонд развития (15,0 млн руб.), Самарский ФПРСР (15,0 млн руб.), Тульский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (15,0 млн руб.), Башкортостанский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (12,0 млн руб.), Ханты-Мансийский ФПРСР (12,0 млн руб.), ВФ регионального развития (10,0 млн руб.), ВФП регионального развития (10,0 млн руб.), Курский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития (9,0 млн руб.), ПФПР сотрудничества и развития (3,0 млн руб.), Фонд народных проектов (2,0 млн руб.), Фонд поддержки будущих поколений (2,0 млн руб.). Пожертвования от семи граждан (каждое на сумму, превышающую 20 тыс. руб.) составили 6 686 000 рублей.

Израсходовано 89 378 414,23 рубля, в том числе произведено 59 платежей на общую сумму 58 241 941,33 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату других работ/услуг и иных расходов на проведение избирательной кампании.

Возврат гражданам средств, поступивших в установленном порядке, составил 7 478 714,78 рубля. Гражданину, указавшему недостоверные сведения, возвращено 5100 рублей. Возврат средств гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, составил 33 611 рублей. В доход бюджета перечислено 5 334,21 рубля.

В избирательный фонд К.А.Собчак поступило 104 808 780,02 рубля, в том числе четыре пожертвования от граждан (каждое на сумму, превышающую 20,0 тыс. рублей) составили 6 310 000 рублей.

Израсходовано 71 519 314,32 рубля, в том числе произведено 128 платежей в сумме 53 804 903,03 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату услуг информационного и консультационного характера, а также на оплату других работ/услуг.

295,99 рубля возвращены гражданину, указавшему недостоверные сведения. 355,02 рубля возвращены гражданину, не указавшему все реквизиты платежа. 2710 рублей, поступивших в установленном порядке, возвращены гражданам. 13 141,01 рубля перечислены в доход бюджета.

В избирательный фонд М.А.Сурайкина поступило 867 473,90 рубля.

Израсходовано 708 145,23 рубля, в том числе произведено два платежа в сумме 485 500 рублей - на финансовое обеспечение сбора подписей и оплату других работ/услуг.

В избирательный фонд Б.Ю.Титова поступило 101 245 711 рублей. Из них 60,332 млн рублей пожертвовали юридические лица - Акционерное общество "Тинькофф Банк" (10,0 млн руб.), ООО "Алко Трест" (20,0 млн руб.), ООО АРИАНТ-ЦПИ (10,0 млн руб.), ООО "Бизнес-Актив" (5,0 млн руб.), ООО "Абинский ЭлектроМеталлургический завод" (2,0 млн руб.), ООО "Триллиум" (2,6 млн руб.), ОАО АПФ Фанагория (0,5 млн руб.), ООО "СТАРТЭКС-М" (2,602 млн руб.), ООО "ЭКОЛОГИЯ-С" (1,608 млн руб.), ООО "МТВК "Синдика-О" (1,3 млн руб.), ООО "ЮГИНВЕСТ" (1,226 млн руб.), ООО "Базис" (1,088 млн руб.), ООО "Бриз" (0,833 млн руб.), ООО "МАРКЕТЮГ" (0,61 млн руб.), ООО "ОБД-Риэлт" (0,25 млн руб.), ООО "Регион-Строй" (0,25 млн руб.), ООО "СтройБизнесЮГ" (0,25 млн руб.) и ООО "РАДУГА" (0,215 млн руб.).16 пожертвований от граждан (каждое из которых превышало 20, тыс. руб.) составили 18,919 млн рублей.

Израсходовано 53 004 133,41 рубля, в том числе произведен 41 платеж на общую сумму 50 517 052,84 рубля - на финансовое обеспечение сбора подписей, изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, на оплату других работ/услуг, а также иных расходов на проведение избирательной кампании.

10,0 млн рублей возвращено юридическому лицу с иностранным участием более 30%. Юридическим лицам, не указавшим все реквизиты платежа, возвращено 11,426 млн рублей. Гражданам, не указавшим все реквизиты платежа, возвращено 104 950 рублей. В доход бюджета перечислено 40 рублей.

В избирательный фонд Г.А.Явлинского поступило 35 002 705 рублей.

Израсходовано 32 247 680,88 рубля, в том числе произведено 49 платежей на общую сумму 10 579 995 рублей - на оплату расходов по сбору подписей, услуг информационного и консультационного характера, на изготовление и распространение печатных и иных агитационных материалов, оплату других работ/услуг.

Эти сведения основаны на данных, предоставленных

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации

филиалами ПАО Сбербанк и другими кредитными организациями.