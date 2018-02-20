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20.02.2018 13:39
Рубрика: Происшествия

ГАИ стала реже требовать у судов наказания водителей-нарушителей

Текст: Владислав Куликов
Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев сообщил о резком сокращении числа дел о нарушении правил дорожного движения. Это заявление прозвучало сегодня на совещании-семинаре председателей региональных судов, которое началось в Москве.

Согласно судебной статистике, в прошлом году за нарушение правил дорожного движения были наказаны 1 миллион 50 тысяч человек. При этом каждое третье наказание вынесено за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Надо подчеркнуть, что речь только о тех делах, которые рассматривались судами. В эту статистику не попали, например, дела по нарушениям, зафиксированным видеокамерами: когда штрафы были назначены ГИБДД.

Фото: Георгий Андреев/ТАСС
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Судебные цифры свидетельствуют о том, что ГАИ стало реже направлять в суды материалы на водителей. В определенных ситуациях выбора нет, дело может рассмотреть только судья. Скажем, если водитель был пьян и по закону его надо лишать прав, решение может принять только суд.

Но в некоторых случаях есть выбор. Например, если водитель был пойман инспектором ГАИ при езде по встречной полосе, то человека могут либо оштрафовать в административном порядке. То есть решение будет принято уполномоченными лицами ГАИ. Либо - материалы отправить в суд с требованием лишить прав. На практике в таком случае обычно смотрят, были до того нарушения у водителя или нет. Если в течение года его уже наказывали за что-то, то скорее всего ГАИ отправит дело в суд. Если же до того к водителю претензий не возникало, скорее всего ГАИ ограничится штрафом. Но все конечно зависит и от конкретных обстоятельств.

В свою очередь директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов сообщил на совещании, что треть постановлений административных органов, которые поступают на исполнение в ведомство, это штрафы ГИБДД.

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