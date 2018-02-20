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20.02.2018 00:35
Рубрика: Культура

Кирилл Клейменов вновь начнет вести программу "Время"

Текст: Сусанна Альперина

С сегодняшнего дня программа "Время", недавно отметившая полувековой юбилей, начала выходить из новой студии, оснащенной самыми современными технологиями. Такие появятся на отечественном телевидении впервые.

Фото: предоставлено "Первым каналом"
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Изменения в студии коснутся и работы ведущих - теперь они могут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии. Это означает, что они не просто будут сидеть на месте, но смогут ходить в кадре, рассказывая о событиях, показывать на экран, жестикулировать.

Подобным образом на отечественном телевидении уже ведут себя телеведущие информационных программ канала "НТВ" - например, Вадим Такменев. Но то, что такое случилось на Первом канале с более современными технологиями, означает в некотором роде революцию в отечественном телевещании. Любопытно, что Первый канал словно "протестировал" подобный способ подачи новостей в программе "Доброе утро" - ее ведущие перемещаются по Москве, ходят по самым красивым местам столицы - мобильная студия позволяет это сделать. Случилось такое нововведение совсем недавно, в прошлом году, но к нему быстро привыкли.

Фото: Предоставлено СТС
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Зрителям программы "Время" также должен понравиться такой "оживленный" технологичный эфир. А запуск новой сложнейшей технологии взял на себя шеф новостей Первого канала Кирилл Клейменов, именно он начал вести первые выпуски программы "Время" на европейскую "орбиту".

Екатерина Андреева и Виталий Елисеев опробуют новую студию в эфире на другие часовые пояса, а также выйдут в эфир с субботними выпусками программы "Время" во всех зонах вещания Первого канала.

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