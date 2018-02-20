Косачев критически оценил военное присутствие США в "горячих точках"

Фактором нестабильности в мире назвал руководитель международного комитета Совфеда Константин Косачев военное присутствие США практически во всех "горячих точках". Так сенатор прокомментировал появление в акватории Черного моря второго ракетного эсминца ВМС США.

"Военное присутствие США практически во всех "горячих точках" - что в Черном море, что у берегов Корейского полуострова, что в Сирии, сегодня объективно становится отдельным фактором дестабилизации локальной (а в сумме - глобальной) обстановки, и это отдельная тема для размышления всему мировому сообществу", - написал Косачев в своем Facebook.