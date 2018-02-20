Лавров: Чуркин был одним из наших самых талантливых дипломатов

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал, в чем заключался феномен постоянного представителя страны при ООН Виталия Чуркина. Он отметил, что это был "талантливый человек, выдающийся дипломат, энергичный, креативный и смелый", передает РИА Новости.

"Мы очень тесно общались с Виталием Ивановичем Чуркиным, когда были назначены заместителями министра иностранных дел. Я занимался ооновской проблематикой и СНГ, а он курировал европейское направление", - сказал министр.

Глава российского МИД отметил, что Чуркин был "одним из наших самых талантливых дипломатов, ярким во всех своих действиях и раскрылся полностью в Совете безопасности ООН". По словам министра, "его очень любили и до сих пор вспоминают в Нью-Йорке".

Виталий Чуркин, постпред РФ при ООН, скоропостижно скончался 20 февраля 2017 года. Через день ему должно было исполниться 65 лет. С апреля 2006 года он был постоянным представителем РФ при ООН, российским представителем в Совбезе ООН.