Ливан будет использовать все способы для защиты суверенитета страны

Ливанская армия намерена защищать всеми возможными способами суверенитет страны в случае агрессии Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командующего армии Ливана Имада Ауна.

"Армия задействует все свои возможности для отражения любой израильской агрессии. Каковы бы ни были цена и жертвы", - подчеркнул Аун.

Ранее министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что Блок 9 на шельфе Средиземного моря принадлежит еврейскому государство. Ливан назвал это посягательством на суверенитет республики.