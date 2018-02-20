Мехико будут восстанавливать от землетрясения пять лет

Восстановление мексиканской столицы Мехико после землетрясения, произошедшем в сентябре прошлого года, займут до шести лет. "Это не восстановительные работы на месяц, два или три. Эта работа затронет и будущее правительство, потому что надо сделать много вещей", - рассказал мэр города Мигель Анхель Мансера.

В результате землетрясения19 сентября 2017 года в Мексике погибли сотни человек, из них 228 - в Мехико. Президент Энрике Пенья Ньето оценил сумму, необходимую для восстановления, в 2,5 миллиарда долларов, передает ТАСС.

Всего в стране в результате удара стихии был нанесен ущерб 16,1 тысячи учебных заведений, не менее 300 из которых разрушены. Пострадали 180,7 тысячи жилых домов.

Жертвами удара стихии 7 сентября 2017 года в штатах Оахака, Чьяпас и Табаско стали 102 человека, землетрясение 19 сентября унесло жизни 369 человек.