Народная партия требует гарантировать обучение на испанском в Каталонии

Правящая в Испании Народная партия требует гарантировать обучение на кастильском языке в каталонских школах. За пределами пиренейского королевства именно он известен как испанский. И согласно постановлению Верховного суда от 2014 года, на нем должны вестись 25 процентов уроков. Однако из-за особенностей законодательной и образовательной систем это требование соблюдается далеко не всегда.

В большинстве школ в Каталонии практикуется система языкового погружения (такое решение принимает руководство учреждения, и власти не могут в настоящее время повлиять на него). Практически все занятия проходят на местном языке, испанский используется только на соответствующих уроках, времени на которые отводится даже меньше, чем на изучение английского.

И пока региональный парламент не выбрал нового главу Женералитата, который сформирует региональный кабинет министров, а управление Каталонией формально лежит на плечах центрального правительства, Народная партия стремится изменить сложившуюся ситуацию. Ее представители предлагают предоставить возможность родителям определять, на каком языке обучать их детей, чтобы в каждом муниципалитете были школы, где уроки ведутся на кастильском, а в муниципалитете Валь-д’Аран еще и на аранском.

Каким образом это будет гарантироваться, пока не ясно. В государственной инспекции, которая должна следить за этим, всего восемь человек, и они физически не могут побывать во всех образовательных учреждениях Каталонии. К тому же Мадриду придется найти такие формулировки, которые не будут противоречить региональному закону об образовании и не потребуют его изменения.

Примечательно, что отношение к системе языкового погружения разделило каталонское общество практически пополам. Согласно опросам, 50 процентов поддерживают ее, 47 процентов выступают против. По мнению респондентов, на каталонском языке должны вестись 40 процентов занятий, этого вполне достаточно, чтобы во всех аспектах изучить его.