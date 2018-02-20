Немецкие СМИ отметили "печальный" эффект от речи Порошенко

Украинский президент Петр Порошенко поставил себя в невыгодное положение из-за своего выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом пишет обозреватель немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туманн.

По его словам, в Мюнхене Порошенко выступал в почти пустом зале, его речь закончилась под вялые аплодисменты, и никто даже не задал вопрос. При этом на прошлых конференциях украинскому лидеру удавалось собрать больше народа, и даже "на кофе-брейках люди говорили про Украину и мнимое российское вторжение в Донбасс", отмечает Туманн

"Он произнес очередную дребезжащую обвинительную речь в адрес России", - приводит РИА Новости слова немецкого журналиста.

По мнению обозревателя Die Zeit, "не очень разумное" выступление Порошенко стало "печальным и даже опасным как для Украины, так и для Европы", так как теперь ситуация на востоке этой страны среди европейцев интересна только экспертам.