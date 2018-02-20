Наша команда сыграет с Норвегией в 1/4 финала Олимпиады

Сборная России узнала соперника по четвертьфиналу олимпийского хоккейного турнира. Им станет Норвегия, обыгравшая в первом раунде плей-офф Словению - 2:1.

Сборная Словении полностью выложилась в матче с норвегией, но в четвертьфинал не прошла. Фото: EPA

Победитель матча определился в дополнительном периоде. Любопытно, что исторического для себя результата норвежцы добились с по-настоящему семейным коллективом. Ведь эту команду тренирует Петтер Торесен, а в составе на ведущих ролях два его сына - Патрик и Стеффен. Патрик при этом отлично знаком российским болельщикам, поскольку провел несколько хороших сезонов в составе питерского СКА, выиграл с командой Кубок Гагарина, а в ноябре вернулся в город на Неве и снова надел форму армейцев. Сегодня ему предстоит сыграть против 15 одноклубников - таково представительство петербургского клуба в российской сборной. Вице-капитан "красной машины" Сергей Андронов, размышляя вчера после тренировки о будущем сопернике, честно сказал: "Кроме Патрика в составе норвежцев я никого больше и не знаю". Так что с кем, как не с Торесеном, было обсуждать предстоящий четвертьфинал.

Патрик, тяжело будет играть против ребят из СКА?

Патрик Торесен: Да, будет немного странно. Прямо как на тренировке в клубе - те же люди. Но я жду этой встречи с нетерпением.

Верите, что можете сотворить чудо?

Патрик Торесен: Да, конечно.

Что скажете о победе над Словенией?

Патрик Торесен: Они играли лучше в первом периоде. Мы слишком много удалялись, а у них сильные бригады большинства. Но во втором и третьем периоде мы выглядели уже намного лучше, создавали моменты. А наш вратарь Ларс Хауген отыграл просто превосходно. Поэтому я очень доволен этим результатом.

Это ведь одно из наивысших достижений норвежского хоккея.

Патрик Торесен: Да. Мы еще никогда не играли в четвертьфинале. Так что это будет что-то новое для нас. Нужно насладиться моментом и готовиться к следующему матчу.

Прямую трансляцию матча Россия - Норвегия можно посмотреть сегодня в 10.30 на Первом канале

Теперь будете просто получать удовольствие от участия в четвертьфинале или будете биться с Россией?

Патрик Торесен: Мы собираемся победить. Это спорт, здесь все реально. Нужно просто верить в себя. Я верю в нашу команду, в то, что мы сможем показать хороший хоккей. Все знают, что русские - безусловные фавориты. Так что это будет тяжелый матч для нас.

Ответил на вопросы "РГ" и главный тренер норвежской сборной Петтер Торесен.

Петтер, поздравляю с победой. Какие чувства испытываете сейчас?

Петтер Торесен: О, это важнейший момент для норвежского хоккея. Я участвовал в пяти Олимпиадах, и за это время мы выиграли три матча. Последний - в Лиллехаммере в 1994-м. А сейчас нам это удалось в ключевом матче, который дал путевку в четвертьфинал. Мы играли сердцем и заслужили право быть в четвертьфинале. Ребята работали очень много. Да, мы проиграли много матчей, но никогда не сдавались и продолжали верить в себя.

У Словении было столько моментов. Можно сказать, что отчасти вам повезло?

Петтер Торесен: Для победы всегда нужна удача. У нас было много удалений, словенцы часто играли в большинстве. Надеюсь, что против России мы все-таки будем больше играть "пять на пять" (усмехается). Потому что российская команда слишком хороша, и нам нельзя оставаться в меньшинстве.

Времени на то, чтобы отпраздновать успех, у вас нет.

Петтер Торесен: Точно, нет. Надо поесть, поспать и быть готовыми.

Как вам такая перспектива - встретиться с Россией, главным фаворитом?

Петтер Торесен: Это большое дело для норвежского хоккея - матч против такой команды.

Верите в то, что у вас есть шанс?

Петтер Торесен: Объективно, наши шансы ниже. Но нам нужно сражаться и делать все, на что мы способны, чтобы показать хороший хоккей и защищать свои ворота.

Будете обсуждать соперника с сыном Патриком, который играет в СКА?

Петтер Торесен: Мы прекрасно знаем, что у сборной России сильны все четыре звена. Поэтому нужно играть против них максимально плотно, не давать пространства на льду. Работать на максимуме, верить в себя, а результат увидим через 60 минут этого матча.

Также стали известны восемь команд, которые продолжат борьбу за медали. Последние путевки в четвертьфинал получили Финляндия и Германия. Таким образом, сформировались все четвертьфинальные пары олимпийского турнира. Кроме матча Россия-Норвегия болельщиков сегодня ждут поединки Чехия - США, Канада - Финляндия и Швеция - Германия.